Den Londoner Rapper Loyle Carner können wir jetzt Dr. Carner nennen. Denn er hat den Ehrendoktortitel der University of the Arts London erhalten. Loye Carner schreibt auf Instagram:

"Vor zehn Jahren, in schweren Zeiten, habe ich die Uni nach dem ersten Jahr abgebrochen und meiner Mutter versprochen, wenn ich nach sechs Monaten kein Geld verdient hätte, würde ich versuchen, zurückzugehen, aber das habe ich nie getan. " Loyle Carner

Jetzt ist er stolz auf diesen Titel. Und er schreibt noch: "Und meine Kinder waren dabei, als es passierte." Dazu hat Loyle Carner Bilder der Zeremonie gepostet, wie er mit dem Kinderwagen posiert, oder er teilt einen Screenshot, in dem er als "Dr. Loyle Carner" im Handy abgespeichert ist. Die Universität hat nicht nur Carners musikalische Leistungen gewürdigt, darunter seine Nominierungen für den renommierten Mercury Prize, sondern betont auch seine Unterstützung für junge Menschen mit ADHS und Legasthenie. "Ein Beispiel hierfür ist Chilli Con Carner, eine Reihe von Kochworkshops für junge Menschen mit ADHS", hieß es.

Naps hat Ärger mit der Justiz

Der französische Rapper Naps ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht geladen. Naps ist ziemlich bekannt in Frankreich, mit hunderten Millionen Views und Streams und mehreren Nummer 1 Hits. Der 32-Jährige stammt aus Algerien und ist in der Mittelmeermetropole Marseille geboren. Ein Untersuchungsrichter hat jetzt angeordnet, dass Naps wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor dem Kriminalgericht in Paris angeklagt wird. Passiert sein soll das vor drei Jahren. In der Anklageschrift schildert eine junge Frau, wie sie in einem Club in Paris gefeiert habe und mit Freunden an den Tisch des Rappers Naps eingeladen worden sei. Dann habe die Gruppe in einem Hotel weitergefeiert. Später, so die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, seien die jungen Frauen eingeschlafen, als eine von ihnen nach eigenen Angaben durch einen sexuellen Akt aufgeweckt wurde, dem sie nicht zugestimmt hatte. Naps wurde also im Oktober desselben Jahres angeklagt und unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Jetzt soll Naps vors Gericht kommen. "Naps bestreitet diese Anschuldigungen entschieden und mit größter Entschlossenheit", sagt der Anwalt des Musikers.

Reaktionen auf den Tod von Sonya Massey

Wieder gab es in den USA einen Polizeieinsatz, bei dem eine Schwarze Person erschossen wurde. Es geht um die Afroamerikanerin Sonya Massey. Das Ganze ist schon Anfang Juli passiert, aber Anfang dieser Woche wurden Aufnahmen einer Bodycam veröffentlicht. Sonya Massey war eine 34-jährige Mutter aus Springfield, Illinois, die Anfang Juli die Polizei gerufen hat, weil sie einen Einbrecher in ihrem Haus vermutete. Zwei Polizisten suchen also das Haus und die Umgebung ab, finden aber nichts. Beim anschließenden Gespräch im Haus, bemerkt einer der Polizisten, dass kochendes Wasser auf dem Herd steht, und weist Sonya Massey an, ihn auszuschalten. Als sie dann den Topf hochnimmt, fühlen sich die Polizisten anscheinend bedroht und fordern sie auf, ihn wegzustellen. Massey sagt daraufhin: "Im Namen Jesu werde ich Sie rügen."

Die Situation eskaliert und einer der Polizisten schießt der Frau mehrfach ins Gesicht. Die beiden Polizisten haben versucht, das Ganze so darzustellen, dass die Frau sie angreifen wollte. Aber die Aufnahmen der Bodycam, die jetzt veröffentlicht wurden, zeigen ziemlich deutlich, dass die Schüsse unverhältnismäßig waren. Viele sind wütend im Netz. Zum Beispiel Cardi B. Sie hat in einem Space bei X gesagt, wie verstörend sie dieses Video fand. Die Rapperin und Grammy-Gewinnerin regt sich auch darüber auf, dass der Polizist, der geschossen hat, schon in der Vergangenheit mehrfach negativ aufgefallen sei, zum Beispiel durch Trunkenheit am Steuer. Und dann sagt Cardi B. weiter:

"Ich schwöre bei Gott, wenn der Prozess beginnt, will ich keine Entschuldigung von ihm hören, nach dem Motto: 'Seit ich Sonya getötet habe, habe ich Albträume und kann nachts nicht schlafen.' Ich will das alles nicht hören, denn wir haben gehört, wie du sie genannt hast. Du hast sie eine Schlampe genannt und du hast sie dort zum Sterben liegen lassen." Cardi B

Das RnB-Duo DVSN hat sich auch dazu geäußert. Das Duo betont bei X auch: Wenn keine Bodycam-Aufnahmen verfügbar gewesen wären, hätte der Polizist möglicherweise versucht, die Geschichte umzudrehen, um sich als Opfer darzustellen. Sie schreibt: "Die ersten Worte, die Sonya Massey an ihrer Haustür sagte, waren 'Tu mir nicht weh.' Und die Polizisten haben geantwortet: 'Warum sollten wir Ihnen wehtun, Sie haben uns doch gerufen'." Solange schreibt weiter:

"Wann haben diese Worte jemals etwas bedeutet, wenn man in diesem Land Schwarz und eine Frau ist? Wann schützen dich diese Worte davor, in deiner Küche, in deinem Schlafzimmer, mit deinen Babys oder auf deinem Rasen ermordet zu werden?" Solange

Am Ende wünscht sie Sonyas Familie viel Liebe und Kraft. Auch aus der Politik gab es viele Reaktionen. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, dass er mit Sonya Masseys Familie trauere, und den Staatsanwalt für sein schnelles Handeln gelobt habe. Seine Vize-Präsidentin Kamala Harris schreibt: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns…". Dem Polizisten drohen bei einer Verurteilung bis zu 45 Jahre Haft.