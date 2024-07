"Not Like Us" wird zur Protesthymne in Kenia

Die Unruhen in Kenia hören nicht auf. Wir haben darüber berichtet. Jetzt wird Kendrick Lamars "Not Like Us" dort zur Hymne der Demonstranten. Dabei hat der kenianische Rapper Sabi Wu Lamars Song gesampelt. Die Protesthymne richtet sich gegen das Steuergesetz der kenianischen Regierung, was geplant war. Die Regierung wollte mit dem Finanzgesetz im vergangenen Juni für das Jahr 2024–2025 Güter und Dienstleistungen des täglichen Lebens besteuern, wie unter anderem Öl oder Brot. Aber nachdem die Kenianer heftig dagegen protestiert haben, hat Präsident Ruto das Gesetz doch nicht unterschrieben. Das hat den Demonstrierenden bis heute nicht gereicht, sie protestieren weiter und fordern seinen Rücktritt.

Der Song von Kendrick Lamar, der in Kenia zur Hymne wurde, war eigentlich ein Diss-Track gegen Rap-Kollege Drake. Lamars Texte haben pädophile Handlungen von Drake angedeutet. Hier hat aber Rapper Sabi Wu den Song umgeschrieben und zur Hymne der Jugendbewegung in Kenia gemacht. Seit Mitte Juni gibt es vor allem in der Hauptstadt Nairobi immer wieder heftige Proteste gegen Korruption, Steuerverschwendung und Arbeitslosigkeit. Auch Artists wie die Afro-Pop-Band Sauti Sol machen mit. Die Polizei geht mit großer Brutalität gegen die Demonstrationen vor. Sabi Wu hat in einem Interview gesagt, dass er sich für den Track von Kendrick Lamar entschieden hat, weil er die Gefühle junger Kenianer wie Sabi Wu repräsentiert, die in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation leben. Bisher starben bei den Protesten mehr als 50 Menschen. Über 400 Leute wurden verletzt. Trotzdem lassen sich die jungen Demonstranten nicht einschüchtern.

Ayra Starr debütiert bei Tonight Show

Ayra Starr ist aktuell eine der größten Shootingstars der Afropop-Szene. Am Abend war sie deshalb live in der Tonight Show und hat performt. Wenn Host Jimmy Fallon jemanden in seine Show holt, dann muss diese Person was Besonderes sein, und das ist definitiv Ayra Starr. Sie ist 22 und erobert rasant die Global-Pop-Welt. Die Nigerianerin ist in Benin geboren, aber in Lagos aufgewachsen. Sie hat Internationale Beziehungen und Politikwissenschaften studiert und auch eine Modekarriere gestartet. Aber Musik war schon immer Ayra Starrs Leidenschaft. Vor drei Jahren hat sie ihre erste EP herausgebracht und national für Aufmerksamkeit gesorgt.

Vor zwei Jahren hat sie mit dem Song "Rush" den internationalen Durchbruch geschafft. Sie war dieses Jahr sogar für einen Grammy und die BET Awards nominiert. Ihr Debüt-Auftritt bei Jimmy Fallon bedeutet, dass sie sich mit ihrem Auftritt in der Tonight Show in die Reihen nigerianischer Künstler wie Wizkid, Tems oder Burna Boy einreiht. Sie haben ebenfalls die Bühne der beliebten amerikanischen Late-Night-TV-Show beehrt. Bei der Show hat sie aus ihrem aktuellen zweiten Album Songs gesungen. Von Ayra Starr werden wir noch viel hören.