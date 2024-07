Abdul ‘Duke’ Fakir ist gestorben.

Ein legendärer Musiker ist von uns gegangen. Abdul ‘Duke’ Fakir von der Motown-Band Four Tops. Er war der letzte noch lebende Sänger der Gruppe. Abdul ‘Duke’ Fakir hat 1953 mit den anderen drei Kumpels die Band Four Tops gegründet. Zehn Jahre später hat die Band beim legendären Label Motown unterschrieben. Dadurch hatten sie mehrere Nummer-1-Hits. Die Gruppe hat nicht nur den Motown-Sound der 1960er Jahre geprägt, sondern auch den Pop-Sound dieser Ära beeinflusst. Fakir wurde als Kind von Einwanderern aus Äthiopien und Bangladesch geboren und ist in einem Armenviertel von Detroit aufgewachsen.

Er wollte eigentlich Sportler werden, aber seine Tenorstimme hat für Aufmerksamkeit bei Auftritten im Kirchenchor gesorgt. Während eines Fußballspiels in der Nachbarschaft hat er sich mit einem späteren Bandmitglied angefreundet und hat mit den anderen auf einer Geburtstagsparty einer Mädchengruppe aus der Nachbarschaft gesungen. So fanden sie sich und die Four Tops waren geboren. Die Four Tops wurden in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und haben noch weitere Ehrungen bekommen. Zum Beispiel sind sie auch in die Grammy Hall of Fame und in die Vocal-Group-Hall of Fame aufgenommen worden. 2009 hat die Gruppe den Grammy Lifetime Achievement Award gewonnen. Und den hat Fakir im Namen der Band entgegengenommen. Der Musiker war bis Ende letzten Jahres noch auf Tournee und ist dieses Jahr offiziell in den Ruhestand gegangen. Abdul 'Duke' Fakir ist am Montag im Alter von 88 Jahren an Herzversagen in seinem Haus in Detroit gestorben.