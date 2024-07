Record Plant Studios in Los Angeles schließen

Die Abbey Roads Studios in London, Jamaikas Tuff Gong und Studio 1 – das sind Orte, an denen Musikgeschichte geschrieben wurde. Jetzt hat in den USA einer dieser ganz besonderen Studios seine Pforten für immer geschlossen: Die Record Plant Studios in Los Angeles. Hier haben etliche Superstars ihre Songs und Alben aufgenommen und produzieren lassen: Von den Beastie Boys über Fleetwood Mac bis zu Lady Gaga, von Will.I.Am über Queen zu Travis Scott. Die Record Plant Recording Studios in LA sind seit ihrer Gründung 1972 eine echte Institution im Musikgeschäft der USA gewesen. Dieses Kapitel endet jetzt: Der Standort in LA war der letzte von drei Ablegern der Studiokette, den es noch gab: Ein Studio in New York wurde schon 1987 geschlossen, eines in Sausalito bei San Francisco im Jahr 2008. Im Los Angeles Magazine hat der Studiotechniker Gary Myerberg die Schließung in direkten Zusammenhang mit den Entwicklungen um KI gebracht:

"Ich glaube nicht, dass es eine Zukunft für die Studioindustrie in LA gibt. Wenn du ins Studio gehen und dafür 2000 Dollar pro Tag bezahlen willst, kauf dir davon lieber einen Laptop und ein Sample-Archiv – oder sag einer KI, was für einen Song du haben willst und die macht das dann.“ Gary Myerberg

Auch im Bereich Aufnahme hat die Zeit laut einem anderen Techniker des Studios die Zeit gegen große Standorte wie das Record Plant gearbeitet. Im gleichen Interview wurde erzählt, dass man jemanden wie Taylor Swift heutzutage in einer Gesangskabine aufnehmen könne, die gerade mal so groß wie ein Kleiderschrank ist. Also: Keine Notwendigkeit mehr, so ein großes Studio zu besuchen und dafür zu bezahlen.

Das Record Plant Studio war dafür bekannt, besonders gemütlich zu sein und auf die Wünsche der Artists einzugehen – es gab Whirlpools, Billardtische, VIP Lounges. Aber: Für all das zahlt man natürlich auch einen stolzen Preis – und den wollten zuletzt wohl immer weniger Artists auch auf den Tisch legen. So bleibt das letzte Album von den ganz großen Namen, das dort produziert wurde, Ariana Grandes "Thank U, Next."

ORCA: Zusammenschluss von Indie-Labels weist auf Bedeutung von Musik in Gesellschaft hin

ORCA steht für "Organization for Recorded Culture and Arts", einem neuen Zusammenschluss von vierzehn Indie-Labels aus Europa, den USA und Kanada, darunter zum Beispiel Ninja Tune Records, City Slang oder Because Music. Das Ziel der Denkfabrik ist es, auf die wirtschaftliche und soziale Bedeutung von unabhängigen Labelplattformen hinzuweisen. Durch Studien und wissenschaftlich belegte Daten will ORCA eine Diskussion darüber anstoßen, wie Musik als wirtschaftliches Ökosystem funktioniert – und natürlich auch aufzeigen, welche Rolle die Indie-Labels innerhalb dieses geschlossenen Systems selbst haben. Es geht in der ersten Veröffentlichung von Ergebnissen beispielsweise um die Verbindung von Musik und sozialen Aufstiegschancen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Werte, die von Artists geteilt und vertreten werden. Man kann sagen, dass es der Versuch ist, mit Daten und Zusammenhängen zu belegen, wie wichtig Musik für die globale menschliche Community ist – und dafür zu sorgen, dass dieser Sektor mehr Wertschätzung erfährt. Denn, wie heißt es so schön: „Musik ist mehr als nur Musik.“ Die Ergebnisse der Studie kann man online einsehen und runterladen unter orcaformusic.com.