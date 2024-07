Neue Single von Altin Gün: "Gönül Dağı"

Sie gelten für viele als die wichtigste türkischsprachige Band Europas – in den letzten Jahren hat ihre Karriere richtig Fahrt aufgenommen. Und jetzt gibt es neuen Sound von den Retro-Zauberern. Altin Gün gelten eben zurecht als Meister des türkischen Psychedelic-Folkrock – und sprechen die Sprache der türkischen Musik vor allem der 60er und 70er fließend. Diesmal hat der Song allerdings wieder einen leichten Anfang-80er Touch. Wir hören eine groovende Bassline, hallende Drums und Gitarrenlines und dazu diesen sehnsüchtigen Gesang, der auch ganz ohne Türkischkenntnisse schon ahnen lässt, wovon "Gönül Dağı" handelt: Es geht um eine heimliche Liebe! In feinster Manier der türkischen Romantik-Bildsprache wird hier alles ausgepackt, was das Herz erreicht: "Das Herz des Berges" heißt der Titel übersetzt. Und im Text heißt es: "Während die Pfeile deiner Wimpern stechen / während die ganze Welt schläft / lass es niemanden sehen, mein Schatz / Komm her, ganz heimlich" – so in etwa lassen sich die Textpassagen auf Deutsch übersetzen. Der Text stammt von einem der bekanntesten türkischen Songwriter. Und zwar von Neşet Ertaş – ein Virtuose der Bağlama, also der türkischen Laute, der 2012 gestorben ist. Großer Fan von ihm ist der Sänger und Bağlama-Spieler bei Altin Gün, Erdinc Ecevit Yildiz, der die Amsterdamer Band mit gegründet hat. Von Anfang an teilte er sich das Mikro mit Sängerin Merve Daschdemir. Die hat nun aber die Band nach acht Jahren verlassen. Jetzt ist Erdinc die einzige Stimme von Altin Gün. "Gönül Dağı“ ist die erste Single in neuer, fünfköpfiger Besetzung – und diesen Sommer geht es dann auf große Festivaltour in ganz Europa.