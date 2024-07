French Montana erntet Kritik wegen Auftritt mit Andrew Tate

Rapper French Montana holte ihn jetzt in Rumänien trotzdem auf die Bühne, obwohl er in dem Land noch auf seinen Prozess wartet. French Montana hat dabei stolz erzählt, dass er der erste Rapper in Tates Podcast sei – und er der erste Rapper, der Tate auf die Bühne geholt habe. Das Publikum des Festivals jubelte, im Netz jedoch hagelte es Kritik. Einige Musikmagazine wie NME und Stereogum bezeichneten sie Aktion schlichtweg als "dumm". Und auch unter French Montanas Instagram-Posting zu seinem Auftritt mit Andrew Tate findet man viel Kritik. Kommentare wie: "Wieso bringst du einen der Tate-Brüder auf die Bühne? Das sind ernsthaft schlechte Typen" oder "Niemand in Rumänien liebt Tate" fassen die Reaktionen auf French Montanas Bühnengast ganz gut zusammen. Der Rapper wurde 2020 von einer Frau beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Der Fall wurde 2022 außergerichtlich beigelegt.

Neue Dokureihe über Hardtech-Trend in den Niederlanden

"De hardtechno-explosie", auf Deutsch "Die Hardtechno-Explosion" – so heißt die zweiteilige Dokumentation vom niederländischen öffentlich-rechtlichen Sender VPRO, die man ab jetzt auf Youtube schauen kann. Die geht einem der vielleicht dynamischsten Musikphänomene Europas auf den Grund: "Von Groningen bis Eindhoven, großen Städten bis kleinen Orten – seit der Covid Pandemie tauchen überall Hardtechno Parties auf wie Sand am Meer. Angefeuert durch den massiven Hardtechnotrend auf TikTok!", hört man da. Hardtech oder Hardtechno ist nämlich in Niederlande in der Zeit der Corona-Pandemie zu einem Social Media-Trend geworden. Inzwischen hat sich das ins Real-Life übersetzt und zieht bei großen Events tausende meist junge Besucher:innen an. Dabei hat dieser harte, elektronische Sound in den Niederlanden schon eine gewisse Tradition: Durch legendäre Events wie dem Thunderdome oder Hellraiser hat sich die niederländische Rave-Kultur schon in den Neunzigerjahren weltweit einen Namen gemacht. Auch um diese Roots geht es in der neuen Doku. Die ist zwar auf Niederländisch, man kann aber englische Untertitel einstellen.