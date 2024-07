Kid Cudi, 50 Cent und JPEGMAFIA: Musikartists reagieren auf Trump-Attentat

Einige Beobachter sehen im Anschlag auf Ex-US-Präsident Donald Trump eine dramatische Eskalation der politisch sehr gespannten Stimmung in den USA. Auch Musiker und Musikerinnen reagieren jetzt auf den Vorfall vom Wochenende. US Rapper Souljah Boy etwa schreibt auf seinen Social Media Accounts unter einem Videoausschnitt des Anschlags: "Es kann nicht wahr sein – sie haben auf Trump geschossen!" Auch Rapstar 50 Cent, der Trump in der Vergangenheit seine Unterstützung zugesichert hat, hat ein Foto des Angriffs gepostet und dazu geschrieben: "Ich kenne solche Momente – Wir alle stecken jetzt in Schwierigkeiten." Er selbst wurde ja bekanntlich mehrmals angeschossen. Kid Cudi schrieb auf X, früher Twitter: "Das ist nicht cool. Ich wähle Trump und unterstütze ihn nicht, aber jemandem den Tod wünschen ist einfach nicht in Ordnung!"

Wie er drücken andere Artists aber nicht nur Bestürzung, sondern auch große Beunruhigung wegen des Angriffs auf Trump aus. Rapper Immortal Technique hat ein paar Gedanken mit seinen Followern geteilt und seine Angst vor einer politischen Eskalation der Situation ausgedrückt. Viele haben das Gefühl, dass Trump einen großen politischen Vorteil aus den Schüssen auf ihn ziehen wird – und dass die Wahl damit so gut wie für ihn entschieden ist. JPEGMAFIA etwa schreiben: "Diese Wahl ist entschieden." Auch Rapper Mickey Factz ist sich sicher: "Jetzt gewinnt er auf jeden Fall." Es zirkulieren auch viele Verschwörungserzählungen darüber, dass die Schüsse eine Inszenierung waren und nur dazu da waren, Trump zu einem politischen Märtyrer zu machen – dafür gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine gesicherten Erkenntnisse. Trump wurde bei dem Anschlag leicht verletzt, ein Mensch im Publikum starb. Der mutmaßliche Schütze wurde von den Sicherheitsbehörden getötet.

Kritik an neuem Katy Perry Song "Womans World"

"Womans World" – so heißt die neue Single von US-Superstar Katy Perry. Ein Song, der vordergründig eine Empowerment-Hymne für Frauen ist, aber für mehr Kritik als Begeisterung sorgt. Das hat gleich zwei Ebenen: "Womans World" klingt erstens wie ein überdrehter, fast schon ironischer Angang ans Thema Feminismus. In typischer Katy-Perry-Manier ist das Video von Kitsch und quietschigen Sets überladen: Wir sehen sie als Superheldin, die sich an einer Tankstelle den Hintern aufpustet, einen leuchtenden Stab mit Neon-Eierstöcken haltend einen Hubschrauber erklimmt. Und auch der Text ist ziemlich vordergründig: "It's a womans world and you're lucky to be living in it", heißt es im Refrain, also: "Es ist eine Welt der Frauen und du hast einfach nur Glück, in ihr zu leben." Die Art, wie der überdrehte Text mit dem knalligen Video wirkt, wurde in vielen Kommentaren unter dem Video in etwa so zusammengefasst: "Das fühlt sich an wie eine schlechte Feminismus-Parodie." Und tatsächlich: Am Wochenende hat Katy Perry ein Posting zum Thema mit "Du kannst alles machen! Sogar Satire" überschrieben.