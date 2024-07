Massive Attack: Details zu umweltfreundlichen Festival

Die britischen TripHop-Pioniere Massive Attack hatten im Dezember 2023, angekündigt, dass sie im Sommer 2024 ein Tages-Festival in ihrer Heimatstadt Bristol veranstalten werden, das in Bezug auf Umweltfreundlichkeit als Vorbild für die Musikbranche dienen soll. Die Mittel dafür wären schon da, haben sie damals gesagt. Jetzt hat die Band offenbar Details bekanntgegeben, wie das Ganze aussehen soll. Unter anderem soll das komplette Festivalgelände zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden, heißt es in Medienberichten.

Bei den Essensständen soll es demnach nur vegane Mahlzeiten mit regionalen Produkten geben und an den Theken sollen nur wiederverwendbare Becher verwendet werden, berichtet zum Beispiel das britische Musikmagazin NME. Festivalgäste sollen demnach auch ihre eigenen Becher mitbringen können. Massive Attacks klares Ziel: Die Emissionen müssen runter. Ihr Event, bei dem neben ihnen u.a. auch der US-amerikanische Rapper Killer Mike auftreten sollen, heißt entsprechend auch "Act 1.5" - benannt nach dem 1,5-Grad-Ziel, also dem Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Verschiedene Studien zeigen, dass den Großteil der gesamten Emissionen bei so einem Event durch die An- und Abreise von Besuchenden verursacht werden, teils bis zu knapp 90 Prozent. Deshalb sagen Expert:innen, dass ein im Eventticket enthaltenes ÖPNV-Ticket eine von mehreren verschiedenen sinnvollen Maßnahmen wäre, dieses Problem anzugehen. Massive Attack setzen das auch um. Das ÖPNV-Ticket soll 48 Stunden gültig sein und zwischen dem Festivalgelände und dem Bahnhof soll es dann E-Busse als Shuttles geben.

Massive Attack selbst haben vor einigen Jahren bereits ihren ökologischen Fußabdruck wissenschaftlich messen lassen und sind auch selbst schon mit dem Zug getourt statt mit einem Tourbus. Seit Jahren setzen sie sich für Klimaschutz ein. Ihr Engagement diesbezüglich jährt sich in diesem Jahr laut eigenen Angaben zum 25. Mal. Das feiern sie mit diesem Festival Ende August und fordern gleichzeitig, dass in der Branche getan wird im Kampf gegen den Klimawandel.

Eminem mit neuem Album "The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)"

Vor fast zwei Wochen hat US-Rapper Eminem ein neues Album angekündigt und die Bekanntgabe vor Kurzem mit verschiedenen, fast dramatischen Trailern in Horrorfilm-Optik gefüttert. Es stand bereits fest, dass Eminem darauf sein kontroverses Alter Ego Slim Shady "zurückholen" wird und auch die vorab releaste Single "Houdini" machte das überdeutlich, denn sie hat die unüberhörbare Parallele zum Eminem-Klassiker "Without Me" von 2009.

Im Mai wurde in einer Printausgabe der lokalen Zeitung seiner Heimatstadt "Detroit Free Press" eine Art "Nachruf" als Promotion veröffentlicht. Der "Tod" der Figur sei demnach durch seine Art unausweichlich. Darin wird Slim Shady mit seiner "komplexe und gequälte Existenz" beschrieben und es heißt: "Das Erbe, das er hinterlässt kommt einer Lösung genauso wenig nah wie die Art und Weise wie dieser Charakter diese Welt verlassen hat."

Die Ankündigungen machten deutlich: es scheint das Ende der Kunstfigur Slim Shady zu werden. So heißt das Album dann auch "The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)". 16 Songs sind darauf und drei Skits, also Zwischenparts. Es ist ein Konzeptalbum, das man in richtiger Reihenfolge von vorne bis hinten hören sollte, das hat Eminem am Tag vor der Veröffentlichung noch via X mitgeteilt.