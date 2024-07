Copa-América-Finale: Shakira tritt bei Halbzeitshow auf

Es gibt eine Zusammenarbeit der beiden amerikanischen Fußballverbände und daher auch die Ausrichtung der Copa América in den USA, nachdem Ecuador als Gastgebernation ausgestiegen ist. Bei einem Copa-América-Finale hat es bislang noch keine musikalische Halbzeitshow gegeben. Die sind bei Sport-Events in den USA aber nicht unüblich und womöglich könnte es auch beim WM-Finale 2026 in New York so eine Show geben.

Die Musik von Shakira ist eng mit Fußball verknüpft. Und auch Auftritte auf der großen Fußball-Bühne sind für Shakira nichts Neues. 2006 hatte sie einen Auftritt vor dem WM-Finale in Deutschland und performte ihren Hit "Hips Don’t Lie". Mit ihrem offiziellen WM-Song "Waka Waka" hatte sie die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika eröffnet. 2014 folgte ein Auftritt vor dem WM-Finale in Brasilien. Auch beim berühmten "Vorbild" für Halbzeitshows, dem Superbowl, ist Shakira vor vier Jahren aufgetreten. Der fand übrigens im selben Stadion in Miami statt, in dem sie kommenden Sonntag auf der Bühne stehen wird. Theoretisch könnte Shakira im Finale auch die kolumbianische Nationalmannschaft pushen. Heute Nacht entscheidet sich im Spiel gegen Uruguay, wer gegen Argentinien im Finale stehen wird.

Wegen Sponsor: Editors boykottieren Festival

Die britische Indie-Rock-Band Editors hat sich mit der Entscheidung bei einem Festival in der Metropole Almaty in Kasachstan nicht aufzutreten an ihre Fans gewandt. In einem Instagram-Post heißt es, sie seien in Gesprächen gewesen beim Festival Park Live zu spielen. Als sie jedoch darüber informiert wurden, wer der Sponsor des Events ist, hätten sie entschieden, nicht Teil des Festivals zu sein. Editors schreiben in ihrem Post, sie hoffen in Zukunft unter anderen Umständen nach Kasachstan zu kommen.