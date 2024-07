UK Music beschreibt zum Beispiel in Bezug auf Musik-Unterricht, dass es seit 2012 einen Abwärtstrend mit rund 1.000 weniger Musiklehrer:innen an weiterführenden Schulen gebe. Die neue Regierung hätte versprochen, sich dafür einzusetzen, dass sich das in Zukunft ändern würde und zugesagt, dass 6.500 neue Lehrer:innen eingestellt werden sollen. Tom Kiehl, Chef von UK Music, bezieht sich in dem Statement auch direkt auf den neuen Premier Keir Starmer, der im Teenageralter verschiedene Instrumente wie Flöte und Klavier gespielt hat und um die Kraft von Kunst weiß. Das hat er selbst gesagt bei einer Rede in Wahlkampfzeiten Mitte März an der Guildhall School of Music and Drama, auf die er selbst früher gegangen war. Unter anderem der Zugang zu Lernangeboten soll erleichtert werden, hat er gesagt, zum Beispiel auch durch bessere Stipendien.