Erneute Klage gegen Rapper P. Diddy

"Egal, wie viele Klagen eingereicht werden, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs nie jemanden sexuell angegriffen oder sexuell gehandelt hat". Anwalt von Sean Combs

In dem Statement heißt es außerdem, dass wir in einer Welt leben würden, in der grundsätzlich jeder Mensch ohne Beweise eine Klage einreichen könne. Aber er sei zuversichtlich, dass sich sein Mandant gegen diese und andere unbegründete Behauptungen durchsetzen wird.

Die Vorwürfe häufen sich, sie werden extremer und es liegen auch Indizien vor: Zuletzt ging ein Video einer Hotel-Überwachungskamera um die Welt. Zu sehen ist P. Diddy, der 2016 seine damalige Freundin Cassie Ventura verprügelt. Auch sie klagte schon im vergangenen Jahr, warf dem Rap-Mogul jahrelange Misshandlungen und Vergewaltigung vor. Kurz danach einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich. Im März wurde die Villa von P. Diddy mit einem Großeinsatz der Polizei durchsucht. Die Beamten waren Zeugenaussagen nachgegangen. Es lag wohl der Verdacht auf Menschenhandel vor.

Studie: Charthits werden melodisch immer simpler

Laut einer neuen Studie des englischen Magazins Scientific Reports sind Tophits in den vergangenen Jahrzehnten immer simpler geworden. Ein Londoner Forschungsteam hat die größten Charterfolge der letzten 75 Jahre analysiert. Demnach sind die Melodien im Schnitt weniger komplex geworden: Sie liefern dazu mehrere Erklärungsansätze: Es gibt zum Beispiel mehr Rap - der ist ja nicht immer melodisch - und mehr Kreativität im Klang: Gutes Beispiel sei der 2014er Hit "Happy" von Pharrell Williams: Sehr einfache Melodie, dafür eine komplexe, kreative Produktion. Als Gegenbeispiel liefern die Forscher den 1975er-Hit "Love Will Keep Us Together" von Captain & Tenniel. Der enthält viele unerwartete Noten und hohe rhythmische Komplexität.

Die Forscher Madeline Hamilton und Marcus Pearce von der Queen Mary University of London wollen mit ihren Studienergebnissen keine Bewertung vornehmen. Sie fanden auch heraus, dass die Anzahl der pro Sekunde gespielten Noten im Laufe der Zeit sogar zunahmen.

"Es ist nicht so, dass die Musik weniger komplex wird. Die Melodie wird weniger komplex, aber vielleicht werden die Akkorde komplexer oder vielleicht die Produktion". Madeline Hamilton; Queen Mary University of London

Patrick Savage, Musikwissenschaftler an der Universität von Auckland in Neuseeland sagt: Es sei sinnvoll, dass die melodische Vielfalt abnimmt, weil der menschliche Geist nur eine bestimmte Menge an Komplexität verarbeiten kann, es gibt eine Art Grenze. Außerdem sei Rap-Musik heute teils sehr komplex, aber könne mit Werkzeugen der westlichen Notation nicht gemessen werden.