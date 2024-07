Ed Sheeran kritisiert Kunst- und Kulturförderung

"Ich bin gut platziert, um zu verstehen und zu wissen, welchen Stellenwert Rassismus in unserem Land hat. Jetzt verstehe ich, dass meine Position als Künstlerin es erfordert, dass ich mich zu Wort melde, denn dies ist ein wichtiger Moment für uns alle. Am Sonntag werden wir also alle zur Wahl gehen und gegen das einzige Extrem stimmen, das es zu verurteilen gilt, weil es nur eines gibt." Aya Nakamura meldete sich gestern (02.07.24) auf X zu Wort

Es wird erwartet, dass Nakamura bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli auf Wunsch von Staatschef Emmanuel Macron singt. Obwohl weder Macron noch Nakamura den Auftritt bislang bestätigt haben. Trotzdem folgten im März schwere rassistische Attacken von Rechtsaußen, die ultrarechte Gruppe "Les Nativs" posteten in den sozialen Netzwerken ein Foto mit einem Transparent, auf dem übersetzt stand: " Das geht nicht, Aya. Hier ist Paris, nicht der Markt von Bamako. " Damit beziehen sie sich auf Nakamuras Geburtsort Bamako in Mali und empören sich darüber, dass französisches Liedgut auf diese Weise "afrikanisiert" wird. Nakamura ist in der Pariser Banlieue aufgewachsen. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat in der Sache Ermittlungen wegen rassistischer Beleidigung aufgenommen.

Gerade viele Menschen mit Migrationsgeschichte bedanken sich, schreiben "Merci Aya". Ein User schreibt einfach nur: "Die Queen hat gesprochen" . Es gibt aber leider auch viele Hater, die sich lustig über den Post machen, weil er wohl orthographische und grammatikalische Fehler enthält. Insgesamt ist der Post aber krass eingeschlagen: Er wurde über 5 Millionen mal angezeigt und knapp 60.000 mal geliked.

Nakamura ist nicht die erste Prominente, die sich zu den Wahlen äußert: Auch zahlreiche französische Starfußballer haben unmissverständlich vor einer Machtübernahme des Rassemblement National von Marine Le Pen gewarnt. Darunter auch der Kapitän der Nationalmannschaft, Kylian Mbappé.