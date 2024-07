Nigeria triumphiert in Glastonbury

Vor allem die nigerianische Community durfte sich freuen: Die beiden Afrobeats-Stars Tems und Ayra Star hatten ein eigenes Konzert. Absolutes Hightight war aber, als der Headliner Coldplay den nigerianischen Afrobeat-Musiker Femi Kuti und seine Band mit auf die Bühne geholt hat, für ihren Song "Arabesque". Während Femi Kuti Saxophon spielte, sang Coldplay den Song zusammen mit der palästinensisch-chilenischen Musikerin Elyanna. Femi Kuti sagt dem britischen Guardian:

"Glastonbury hat erneut bewiesen, dass Frieden und Liebe siegen können. Ich habe gelernt, dass es sehr wichtig ist, standhaft zu bleiben - um nach 40 Jahren zurückzukommen" Femi Kuti

Tolle Geschichte, denn Femi stand 1984 mit seinem Vater -Afrobeat-Gott – Fela in Glastonbury auf der Bühne – und am Wochenende wiederum hat er seinen eigenen Sohn dabei. Das war aber nicht die einzige Afro-Note beim Coldplay-Auftritt. Coldplay haben auch ihren neuen Song "We Pray" vorgestellt, auf dem Afrobeats-Star Burna Boy und die britische Rapperin Little Simz drauf sein werden. Sie war auch mit auf der Stage. Burna Boy selbst war too busy. Er hatte parallel dazu ein Konzert im ausverkauften London Stadium. Gestern Abend dann kam er zu seinem eigenen großen Auftritt beim Glastonbury auf der Pyramid-Stage, also der Hauptbühne.