Glastonbury: Festival so divers wie nie

Eröffnet wurde Festival am Mittwoch mit einer spektakulären Drohnen-Show und Feuerwerk. Am Freitag geht es dann so richtig los. Bis Sonntag werden über 200.000 Menschen erwartet. Die Headline-Sets von Dua Lipa (Freitag) und Coldplay (Samstag) werden erstmals weltweit auf BBC.com gestreamt. Außerdem sind SZA und Shania Twain Headlinerinnen. Shania Twain will für ihr Konzert auf einem Pferd angeritten kommen. Heute spielt auch die Indonesische All-Female Heavy Metal Band "Voice of Baceprot". Sie sind damit die erste indonesische Band jemals, die beim Glastonbury spielen.

"Megan" - Neues Album von Megan Thee Stallion

Das neue Album von Megan Thee Stallion heißt schlicht "Megan", so wie ihr Vorname. Heute erschienen, ist die Platte ihre erste Veröffentlichung unter ihrem eigenen Label. Mit dabei sind viele Featuregäste - zum Beispiel die US-Rapperin GloRilla oder RnB-Sängerin Victoria Monet.

Megan Thee Stallion kommt aus Houston (Texas), mit 16 Jahren hat sie angefangen, ihre ersten Rap-Texte zu schreiben. Da hat ihre Mutter ihr Talent entdeckt und ihr geraten eine HipHop-Karriere zu starten. Gut, dass sie auf ihre Mutter gehört hat. Längst ist sie eine der größten Rapperinnen in der Branche und hat unter anderem drei Grammys gewonnen. Da sie in der Jugendzeit oft als Stallion, also Hengst bezeichnet wurde, hat sie den Spitznamen übernommen.

Bei ihrem neuen Album musste Megan Thee Stallion einen Song spontan neu aufnehmen, weil das Anime-Sample noch nicht rechtlich geklärt war. Es geht um den Track "Otaku Hot Girl". Die Rapperin hat weder den Namen des Unternehmens noch die Anime-Serie genannt,

aus der sie ein Sample benutzt hatte. Sie hat in einem Livestream zugegeben, dass sie das Lied aufgenommen habe, bevor sie um Freigabe gebeten habe. Sie musste dann einige Änderungen vornehmen. Nur wenige Stunden vor ihrer Arena-Tournee am Mittwochabend in Dallas ist sie in ein provisorisches Studio gegangen und hat den Song neu aufgenommen. Sie sei aber am Ende so dankbar, dass die Anime-Firma ihr grünes Licht gegeben habe.

Neue Songs fürs Wochenende

Heute ist "Razones" erschienen. Reggaeton trifft auf Latin-Trap und das mit zwei großartigen Stars der Szene aus Puerto-Rico: Ozuna und Anuel AA. Sie waren oft zusammen im Studio, das letzte Mal bei ihrem Hitalbum "Los Dioses" vor drei Jahren. Das Album hatte die Latin-Charts dominiert und ihren Status als dynamisches Duo verfestigt. Für "Razones" haben sie sich mit den Produzenten DJ Luian und Mambo Kingz zusammengetan. Es gibt auch ein Musikvideo dazu.