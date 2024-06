Da war der Druck dann doch zu groß: Das Festival SXSW beendet die Zusammenarbeit mit der US-Armee und einer Waffenherstellungsfirma als Sponsoren. Mehr als 80 Künstler:innen hatten sich dieses Frühjahr von der Veranstaltung zurückgezogen, weil das Festival unter anderen von der RTX Corporation gesponsert wurde, ein großer Hersteller von Rüstungsgütern.

Angeführt wurde der Boykott von der Folksängerin Squirrel Flower. Sie und die anderen Artists haben sich als Reaktion auf die israelische Invasion im Gazastreifen aus dem Programm des SXSW zurückgezogen. Sie protestierten gegen die Sponsoring-Beziehungen des Festivals mit der US-Armee und einem Rüstungskonzern, das Israel mit Waffen beliefere. Auf Instagram hatte sie eine Erklärung veröffentlicht: "Diese Rüstungsunternehmen stellen die Waffen her, die die IDF (das sind die israelischen Verteidigungskräfte) zur Bombardierung des Gazastreifens verwendet.

Das Film-, Kultur- und Technologiefestival findet jedes Jahr im März in Austin, Texas statt und gehört mit rund 350.000 Besuchern zu den größten Festivals der Welt. Die Festivalmacher hatten ihre Sponsoren zunächst verteidigt. Aber offenbar wurde der Druck zu groß. Das Festival schreibt in einer Erklärung auf ihrer Website: "Nach reiflicher Überlegung überarbeiten wir unser Sponsoring-Modell. Infolgedessen werden die US-Armee und Unternehmen, die in der Waffenherstellung tätig sind, keine Sponsoren des SXSW 2025 sein."

Hommage von Manu Chao an Biker-Kuriere von São Paulo

Manu Chao bringt nach 17 Jahren im September ein neues Album raus. Mit dem Song „São Paulo Motoboy“ will er uns darauf einstimmen. „São Paulo Motoboy“ ist die zweite Singleauskopplung aus dem Album. Es geht in dem Song um Motorradkuriere in São Paulo. Sie riskieren täglich ihr Leben, um diese riesige Stadt in Brasilien auf ihren Motorrädern zu durchqueren und Waren oder Essen zu liefern.

Der Song ist eine elektronisch angehauchte Gitarrenballade und auf Portugiesisch gesungen. Manu Chao sagt dazu: "São Paulo ist eine atmende Bestie. Und die Kuriere sind das Blut, das durch ihre Adern fließt und sie am Leben erhält“. Manu Chao ist inzwischen 62 Jahre alt, in Paris geboren, hat aber spanische Wurzeln. In den 80ern wurde er mit der Band Mano Negra ein Pionier eines explosiven Ethnopunks, der mit Latin-Rhythmen und mediterranen Einflüssen auch als ein Vorreiter der Mestizo-Bewegung gilt. Mit "Bongo Bong" landete er 1999 einen Riesenhit.