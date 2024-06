K.I.Z geben spontanes Konzert in Köln

Die Berliner HipHop-Formation K.I.Z haben am Abend ein spontanes Konzert in Köln gegeben. Das Besondere dabei war, dass die Gäste eingeladen waren, damit die Rapper ihr neues Album vorstellen können. K.I.Z haben Open Air an der Musik-Venue Kantine gespielt. Es gab 900 Plätze, die an die Macher:innen der kreativsten Fan-Videos auf Instagram und TikTok vergeben wurden. Das Ganze wurde einen Tag vorher von K.I.Z spontan auf Social Media angekündigt. Die Gewinner wurden dann gestern Vormittag ausgewählt.



Am Wochenende haben K.I.Z gleich zwei Alben rausgebracht: "Görlitzer Park" und "Und der Anschlag auf die U8". "Görlitzer Park" ist das Hauptalbum, das zweite war "Das Album zum Album", wie sie es auf Instagram angekündigt haben. Görlitzer Park ist das politischste Album seit "Hurra, die Welt geht unter" von 2015. Es geht um Rassismus, um mentale Gesundheit/Depression, um ihre eigene Jugend in Berlin-Kreuzberg, Kritik an Europas Heuchelei, was globale Krisen angeht.



Das andere Album "Und der Anschlag auf die U8" klingt eher wie ein Party-Album, hat aber ebenfalls ernste Themen, die nur etwas dadaistischer sind. Es geht um Familienfeiern, Verschwörungstheorien, Coach-Kultur und Alphamänner. Auf dem letzten Track gibt es einen ironischen Meta-Blick auf K.I.Z aus der Sicht von Musik-Experten.

Proteste gegen Steuerhöhungen: Künstler:innen in Kenia demonstrieren mit

In Kenia gibt es seit Tagen heftige Proteste, weil die Regierung die Steuern erhöhen will. Widerstand gibt es auch von Künstlern:innen dort - zum Beispiel von der Afro-Pop-Band Sauti Sol. Sie haben gestern schon ständig auf Instagram informiert, wie die Situation vor allem in der Hauptstadt Nairobi eskaliert ist.

Gestern war die dritte Lesung im kenianischen Parlament für das umstrittene Gesetz. Die Regierung will die Steuern auf Grundnahrungsmittel und andere Güter drastisch zu erhöhen. Denn Kenia ist mit rund 80 Milliarden US-Dollar hoch verschuldet und muss etwas unternehmen, um Geld in die Staatskasse zu bekommen. Protestierende haben das Parlamentsgebäude erstürmt. Sauti Sol haben in der Story-Videos von den Unruhen gepostet und nochmal geschrieben, was man bei einer Demo darf und was nicht. Es gab offenbar gestern wieder Tote und Verletzte.