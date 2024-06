Quavo veranstaltet Konferenz gegen Waffengewalt

Im November 2022 wurde US-Rapper Takeoff von der Crew Migos in Houston erschossen – gestern wäre er 30 Jahre alt geworden. Grund genug für seinen Bandkollegen Quavo, um eine Anti-Waffengewalt-Konferenz abzuhalten. Quavo war bei der Schießerei dabei, die Takeoff das Leben gekostet hat – und hat noch im gleichen Jahr seine Rocket Foundation gegründet, deren Ziel es laut der Website ist, Waffengewalt in den USA zu beenden. Gerade Schwarze und Latino-Communitys sind davon besonders stark betroffen. Das soll durch Investitionen in Communities und Projekte verändert werden, die sich gegen Gewalt einsetzen und positive Alternativen zu einem Leben präsentieren, das mit Waffen verbunden ist.

Jetzt hat Quavo die erste Konferenz seiner Stiftung auf die Beine gestellt – und Teilgenommen hat auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, wie man auf Instagram sehen konnte. In einem Clip beglückwünscht sie Quavo zu den Erfolgen seiner Stiftung und begrüßt auch seine Mutter sowie die von Takeoff, der an dem Tag 30 geworden wäre. Zehn Förderungsstipendien á 20.000 Dollar wurden an ausgewählte Projekte und Communitys mit Titeln wie "Mothers against Gang Violence" und "Hope Hustlers" vergeben – insgesamt also 200.000 Dollar an Geldern, mit denen Quavos Rocket Foundation Waffengewalt in den USA bekämpfen will.

An der Aktion gibt es aber auch Kritik: In den Kommentaren unter dem Insta-Post von Quavo mit Kamala Harris schreiben viele, dass ihnen die Aktion nach Doppelmoral riecht – schließlich rappt Quavo mit seiner Crew Migos ziemlich oft über Waffen und darüber, sie gegen andere einzusetzen. Und wieder andere wittern auf Seiten der demokratischen Vizepräsidentin Harris politisches Kalkül: Schließlich ist gerade Wahlkampf in den USA, für den demokratischen Präsidenten Biden sieht es nicht rosig aus – und daher glauben viele, die Aktion sei nur dafür da, Schwarze Wähler und Wählerinnen für die Demokraten zu gewinnen.