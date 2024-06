Don Omar an Krebs erkrankt

Neuer Song von Jamie xx feat. Robyn

"Life" heißt der neue Song des britischen Indie-Stars Jamie xx zusammen mit der schwedischen Sängerin Robyn. Sound für den Dancefloor. "Life" wurde gestern Abend erst veröffentlicht. Jamie xx schreibt dazu auf Instagram: "Der Song hier ist für meine Verhältnisse ziemlich schnell entstanden und ich liebe ihn seit dem ersten Tag“ – aber im Interview hat er uns erzählt, dass die Produktion trotzdem keine ganz einfache Geburt war:

"Die größte Schwierigkeit bestand darin, eine Stimme zu finden, die zu der Energie und auch der Klasse des Samples passt. Ich habe andere Vocalsamples ausprobiert, andere Sänger eingeladen. Nichts hat funktioniert. Und dann habe ich Robyn gefragt. Sie war so schnell! „Ich habe ihr das Instrumental geschickt und ich weiß noch, als ich vom Auflegen im Pasha in Ibiza nach Hause kam, hatte sie mir schon eine Datei mit ihrem Gesangspart zurückgeschickt und der war einfach großartig." Jamie xx

Der Song ist Teil eines neuen Albums: "Waves" wird das heißen und erscheint am 20. September. Jamie xx´ letztes Album erschien 2015, also vor bald zehn Jahren. Dazu schreibt er auf Insta: "Es ist ein Weilchen her – und eine Menge ist passiert in der Zwischenzeit. Hochs und Tiefs, ich wollte etwas Positives schaffen – und die Momente auf dem Dancefloor sind genau das für mich."