Quincy Jones bekommt Ehren-Oscar

"Fire" der deutschen Sängerin Leony ist der offizielle EM-Song. Heute Abend gegen 21 Uhr wird sie ihn performen zusammen mit dem italienischen Duo Meduza und der US-Band OneRepublic. Am Mittwoch haben sie ihn schon bei der Eröffnung der Fan-Meile am Brandenburger Tor getestet vor dreizigtausend Menschen. Da wurde klar: Fire hat natürlich eine starke Konkurrenz aus vergangenen Jahren. Wir denken nur an Shakiras "Waka Waka" von 2010 oder auch Herbert Grönemeyers "Zeit, dass sich was dreht" featuring Amadou und Mariam von 2006. Also zwei lupenreine Global Pop-Songs.

Neben "Fire" weiterer Global-Pop-EM-Song: "Motherland"

"Motherland" stammt von der jungen Sängerin Another Nguyen. Sie selbst nennt ihre Musik: "Empowering Electro-Pop“ – sie ist in einem kleinen Dorf in Sachsen geboren, lebt heute in Berlin. Aber die 32 Jährige hat auch vietnamesische Roots. Und um diese multiple Identität und die Reise zur eigenen Herkunft durch Musik geht es auch im Song. Das hat Another Nguyen jetzt im Deutschlandfunk-Interview erzählt:

"Lange Zeit war ich nur in meinem kleinen Dorf in Sachsen und wollte so Deutsch wie möglich sein und nichts mit Vietnam zu tun haben, weil ich einfach nicht anders sein wollte als die anderen. Und erst als ich zwanzig war, bin ich für ein Jahr nach Vietnam gegangen, um herauszufinden, wo eigentlich meine Familie herkommt, und auch die Sprache zu lernen. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt: 'Oh, mein Gott, was ist das für ein Schatz?' Mit dem Song habe ich die jahrelange Ablehnung, die ich meiner Familie und meiner Kultur gegenüber hatte, verarbeitet. Another Nguyen

Another Nguyen spielt zwei Mal im Kulturprogramm der EM in der Fanzone am Reichstag.