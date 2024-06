Chilly Gonzales Liebeserklärung an die BRD

Ärger um Unikat-Album von Wu Tang Clan-Album

"Once Upon a Time in Shaolin": Das Album der Gruppe Wu Tang Clan ist ein Unikat, wurde genau ein einziges Mal gedruckt und dann versteigert. Öffentliches Spielen ist vertraglich verboten. Im Internetzeitalter hat es nicht geklappt. Jetzt drohen dem Übeltäter Martin Shkreli juristische Konsequenzen. Er war der erste Besitzer.

Der neue Besitzer heißt PleasrDAO. Diese Firma hat Martin Shkreli vor einem Gericht in New York verklagt. Sie fordert Schadensersatz wegen Wertverlust. Und dass Martin Shkreli als alter Besitzer seine illegalen Kopien zurückgeben soll. Er soll "Once Upon a Time in Shaolin" kopiert und öffentlich abgespielt haben – und zwar über seine sozialen Netzwerke. Vor ein paar Tagen hat Shkreli das auch auf X zugegeben.

Geschichte des Albums

2015 hat der Wu Tang Clan "Once Upon a Time in Shaolin" versteigert. Wie ein Gemälde der Renaissance: Künstler verkauft an reiche Mäzen – der behält es nur für sich: Es war eine Kunstaktion. In einem sehr detaillierten Vertrag wurde festgehalten, dass er das Album nicht öffentlich zu kommerziellen Zwecken abspielen darf. Käufer war damals der Pharmaunternehmer Martin Shkreli. Er legte zwei Millionen Dollar auf den Tisch. Das Problem: Shkreli wurde im selben Jahr verhaftet und wegen Wertpapierbetrugs zu jahrelanger Haft verurteilt. Er musste 7,4 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten abtreten, darunter auch das Album. Shkreli wurde inzwischen aus dem Gefängnis entlassen, aber neuer Album-Besitzer ist PleasrDAO. Die Firma kaufte das Album für vier Millionen Dollar.

Martin Shkreli ist nicht Irgendwer

Martin Shkreli galt eine Zeit lang als der meistgehasste Mensch der USA, weil er als Pharma-Manager die Rechte an einem überlebenswichtigen Medikament erworben hat und den Preis des Medikaments um das 5000-fache erhöht hat.