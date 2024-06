K-Pop-Band wird UNESCO-Botschafter

Mit 18 Jahren hatte sie ihren Durchbruch mit der Single "Tous les garçons et les filles" - das war 1963. Sie begründete damit die sogenannte Yé-Yé-Generation. Es war der Beginn der Post-Chanson-Ära, eine Art französische Version des aufkommenden Rock'n'Roll aus den USA und Großbritannien. Von Anfang an schrieb sie ihre Songs selbst, eine absolute Ausnahme in der damals von Männern dominierten Popwelt. Ihr Markenzeichen war ein melancholischer, verträumter Gesang, begleitet von aufgelösten Gitarrenakkorden. Ihre Songs nahm sie selbst in London mit den besten Studiomusikern auf, darunter Led Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page. Sie war schon in jungen Jahren erstaunlich international, sang auch mal auf Englisch und Deutsch, experimentierte mit Bossa Nova. In den Neunzigern arbeitete sie mit Iggy Pop und Blur zusammen.

David Bowie erklärte, er sei unsterblich in sie verliebt und fügte hinzu: "Nicht nur ich, viele andere Männer und Frauen auch." Bob Dylan schrieb Liebesgedichte über sie und Mick Jagger bezeichnete sie als "die ideale Frau". Doch die Bewunderung galt nicht nur ihrem natürlichen Aussehen. Françoise Hardy war eine wahre Stilikone. Sie spielte in zahlreichen Filmen der 60er und 70er Jahre mit und war die Muse berühmter Designer wie Paco Rabanne und Yves Saint Laurent. Wer bei Pinterest "French Girl Style" eingibt, findet Bilder, die an ihren Stil erinnern: Jeans, Trenchcoat, mal Lederjacke, weite Blusen mit Perlenschmuck. Kein Zahnpastalächeln, sondern ein ernster, etwas verschmitzter Blick.