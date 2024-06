Foxy Brown als Zeugin bei 2Pac-Prozess

US-Medienberichten zufolge soll Foxy Brown im Herbst dieses Jahres wohl noch als Hauptzeugin im neuen Mordprozess auftreten. Nach fast 30 Jahren soll der misteriöse Mord an der Westcoast-Rap-Ikone endlich aufgeklärt werden. Die Staatsanwaltschaft wird durch Foxy Browns Aussage Beweise dafür liefern, dass der Verdächtige Keefe D in der besagten Nacht des 7. September 1996 in Las Vegas war. Angeblich sollen sich die beiden begegnet sein.

Er bestreitet die Vorwürfe und es gäbe keine Beweise dafür, dass er in der Nacht in Vegas war. Das sieht die lokale Staatsanwaltschaft aber anders. Sie hat angeblich eine Liste von Zeugen, die das Gegenteil beweisen sollen. Keefe D ist ehemaliges Gangmitglied der Crips. Er hat sich den Prozess selbst zuzuschreiben, denn in seiner Autobiographie "Compton Street Legend" erzählt er von einem Treffen mit Foxy Brown in der besagten Nacht. Jetzt behauptet er: Nein, das habe ich mir alles ausgedacht.

Er beschreibt, dass er am Abend eine Pistole von einem gewissen Eric Von Zip ausgehändigt bekam. Mit dem Auftrag: "Es ist die Zeit, das Geld zu holen". Stattgefunden hat die Waffenübergabe scheinbar in einem Auto, in dem Foxy Brown saß. Sie soll für den Augenblick des Auftrags das Auto verlassen haben, sei danach wieder eingestiegen und mit dem mutmaßlichen Auftraggeber weggefahren. Jetzt wartet die HipHop Welt mit großer Spannung darauf, was Foxy Brown Anfang November aussagen wird. Ob sie diese Begegnung bestätigt oder nicht. Bis dahin wird der Verdächtige Keefe D mit elektronischen Fußfesseln im Hausarrest sitzen.

Glastonbury-Festival will 2026 pausieren

200.000 Besucher, verteilt auf 14 Kilometern: Das Glastonbury ist das größte Festival im Vereinigten Königreich. Headliner sind die großen Namen des Global Pop: Dua Lipa, Coldplay, Burna Boy und SZA. Jetzt hat die Glastonbury-Chefin angekündigt: Das Festival wird 2026 eine Pause einlegen.

Das hat Emily Eavis im BBC-Podcast "Sidetracked" bestätigt. Das Festival findet seit Jahrzehnten auf der Farm der Familie Eavis in Südengland statt. In regelmäßigen Abständen wird ein Jahr ausgesetzt, damit sich das Acker- und das Weideland erholen können und das Gras für die Rinder nachwächst.

"Uns steht ein Jahr Pause bevor. Das Brachjahr ist wichtig, weil es dem Land eine Ruhepause gibt und den Kühen die Chance, länger draußen zu bleiben und ihr Land zurückzugewinnen. Das ist wichtig, ich denke, es gibt allen Beteiligten auch Zeit, einfach abzuschalten." Emily Eavis

Das letzte "Brachjahr" fand 2018 statt – danach folgten die beiden Pandemie-Jahre 2020 und 2021. In den letzten sechs Jahren ist das Festival also ohnehin schon drei Mal ausgefallen. Normalerweise kommt nur ein einziges Brachjahr alle 6 Jahre. Aber Emily Eavis erklärt das im Interview folgendermaßen, " Dann gehst du für eine Weile weg und es fühlt sich schön an, wenn du zurückkommst. Und ich denke, es ist ganz gut, nicht den Anschein zu erwecken, als würde man Geld verdienen. "

Gegründet von Emily Eavis Vater Sir Michael Eavis, hat es seine Ursprünge in der Hippie-Bewegung. Das Glastonbury funktioniert bis heute durch tausende von Freiwilligen. Die Einnahmen werden an wohltätige Organisationen gespendet und ist seit 40 Jahren nicht-kommerziell.