Details zum Biopic von Pharrell Williams

Neben Snoop Dogg sollen auch andere Global-Pop-Stars wie Gwen Stefani, Jay-Z oder Kendrick Lamar in der "knuffigen" Optik zu sehen sein. Der Look alleine verleiht den Trailer-Bildern bereits eine große Lockerheit – aus Marketing-Sicht ist die Idee vermutlich auch nicht die schlechteste. Grundsätzlich ist Pharrell Williams in verschiedenen Branchen aktiv und erfolgreich. Weltweit bekannt ist der 13-fache Grammy-Preisträger in erster Linie als einer der einflussreichsten Artists und gefragtesten Musikproduzenten. Er hat aber auch einen großen Namen als Mode-Designer und Boss mehrerer Modemarken und wurde letztes Jahr als Nachfolger der verstorbenen Design-Ikone Virgil Abloh kreativer Leiter der Herrenabteilung eines Luxus-Modelabels. Das Lego-Biopic soll in den USA am 11. Oktober rauskommen. Der offizielle Kinostart in Deutschland ist noch nicht bekannt.

"Born In The Wild": Debütalbum von Tems

Afropop-Star Tems aus Nigeria hat ihre Millionen Fans weltweit und sich selbst mit ihrem Debüt-Album "Born In The Wild" beliefert. Es ist ein vielseitiges 16-Song-Album mit erfrischenden Tracks mit Afrobeats-Vibes, jeder Menge laid-back R&B, aber auch ruhigen akustischen Balladen, wie zum Beispiel der Titelsong "Born In The Wild". Der Titel soll ihr bisheriges Leben und das Großwerden in der Millionen-Metropole Lagos beschreiben. Damit meint sie aber nicht unbedingt das trubelige Großstadtleben, sondern grundsätzlich ein eher wildes Umfeld, in dem sie gelebt hat, hat sie in Interview mit Apple Music 1 gesagt. Es sei ein Umfeld, in dem viel passiert und in dem sie viel gelernt hat.