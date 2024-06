Demos gegen AfD-Parteitag in Essen

Schwedischer Rapper C.Gambino erschossen

Im Mai wurde C.Gambino noch vom wichtigsten schwedischen Musikpreis "Grammis" als "HipHop Künstler des Jahres" ausgezeichnet. Jetzt wurde er erschossen.

C.Gambino wurde nach dem Parken in einer Garage in der schwedischen Stadt Göteborg mit zwei Schusswunden gefunden. Im Krankenhaus kam jede Hilfe für ihn zu spät. Dort starb er an seinen Verletzungen. Wahrscheinlich hat er den Notruf selbst gewählt. Ein Polizeisprecher meint, dass die Täter in dem Parkhaus bereits auf ihn gewartet hätten. Sie seien nach der Tat in einem grauen Volvo geflüchtet.

Laut einer Polizeisprecherin soll C.Gambino Verbindungen zur organisierten Kriminalität gehabt haben. Er soll geschäftliche Kontakte zu einem vorbestraften Bandenmitglied gehabt haben, der wiederum etwas mit einem kriminellem Netzwerk zu tun haben soll. Laut der schwedischen Tageszeitung "Svenska Dagbladet" soll C.Gambino für eine Zeit im Ausland gewesen sein, nachdem er von einem kriminellem Netzwerk bedroht worden war. Kurz nach seiner Heimkehr sei er nun erschossen worden.

Der Tod von C. Gambino lenkt die Aufmerksamkeit auf ein großes Problem in Schweden. Das Land hat seit Jahren Probleme mit kriminellen Banden und Waffengewalt wie Schießereien und Explosionen. Schweden hat die zweithöchste Todesrate durch Schusswaffenkriminalität in Europa. Seit 2013 hat sich die Zahl der tödlichen Schießereien laut offizieller Statistik mehr als verdoppelt. Sie ist heute neunmal höher als in Norwegen, Dänemark und Finnland zusammen. Kriminelle Banden würden sich mit Drogen- und Waffenhandel bekämpfen, so die Nachrichtenagentur AFP. Ursachen seien vor allem Armut und soziale Ungleichheit. Täter und Verdächtige seien zudem oft zwischen 15 und 20 Jahre alt. Nach Angaben der Behörden rekrutieren die Banden junge Männer und Kinder.

Vor rund drei Jahren wurde bereits der schwedische Rapper Einár erschossen. Auch sein Tod stand im Zusammenhang mit Bandenkriminalität.