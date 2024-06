Jamie xx kündigt zweites Solo-Album an

Auf dem Album hat Jamie xx auch einige Gäste dabei wie zum Beispiel die US-amerikanische DJ-Ikone und Produzentin Honey Dijon. Auch Romy Croft und Oliver Sim sind dabei. Mit ihnen ist er seit Schulzeiten befreundet und sie wurden gemeinsam mit ihrer Band The xx und ihrem verträumten, minimalistischen Indie-Sound ab Ende der Nullerjahre weltweit bekannt. Mittlerweile haben alle drei von The xx-Mitglieder eigene Solo-Projekte. Das neue Album von Jamie xx soll am 20. September rauskommen.

Missbrauchs-Vorwürfe gegen The-Dream

Gegen den US-amerikanischen Sänger, Songwriter und Producer The-Dream, der vor allem in Pop, R&B und HipHop aktiv ist und als einflussreiche Person in der Musikbranche gilt, wurden schwere Vorwürfe erhoben. Für seine Beteiligungen am Album "Renaissance" von Beyoncé wurde er 2023 mit drei Grammys ausgezeichnet. Außerdem war er im selben Jahr für einen Grammy als "Songwriter des Jahres" nominiert. Der insgesamt achtfache Grammy-Preisträger war neben Songs von Beyoncé z.B. auch an Welthits von u.a. Artists wie Rihanna oder Justin Bieber beteiligt.

Jetzt hat ihn Chanaaz Mangroe, Artist-Name Chanii Monroe, laut einem Bericht der US-Tageszeitung New York Times angezeigt. Sie hatte mit The-Dream zusammengearbeitet. The-Dream soll sie demnach 2015 u.a. vergewaltigt und mehrfach sexuell missbraucht haben. Ihm wird dabei vorgeworfen seine Machtposition ausgenutzt zu haben. In der Klage heißt es laut dem Bericht, er hätte ihr bei einem ersten Treffen in einem Stripclub in den USA gesagt, er würde sie zur nächsten Beyoncé und Rihanna machen. Er soll sie in eine Beziehung voller Gewalt, Missbrauch und Manipulation gelockt haben. In der New York Times wird Chanaaz Mangroe zitiert: "Letztendlich war meine Stille zu schmerzhaft und ich habe gemerkt, dass ich meine Geschichte erzählen muss, damit es heilt. Ich hoffe, dass das auch anderen hilft und zukünftigen grausamen Missbrauch verhindert."

The-Dream weist die Vorwürfe zurück. "Diese Behauptungen sind unwahr und rufschädigend", heißt es in seinem Statement laut New York Times. Er lehne alle Formen der Belästigung ab und habe immer versucht, Menschen dabei zu helfen, ihre Karriereziele zu verwirklichen. Als jemand, der einen positiven Einfluss auf Artists um ihn herum und die Welt haben möchte, sei er von diesen die Anschuldigungen zutiefst beleidigt und traurig. Gestern soll die Klage an einem Gericht in Kalifornien eingegangen sein. Vertreten wird Chanaaz Mangroe vom gleichen Anwaltsteam wie die Sängerin Cassie, die im November letztes Jahr Musikmogul P. Diddy angezeigt hatte.

Sam Smith kündigt Stiftungs-Gründung für queere Community an

Der Juni ist Pride Month soll die queere Community in den Mittelpunkt rücken. Die Gemeinschaft wird gefeiert und es geht um mehr Sichtbarkeit und auch darum, Diskriminierung sichtbar zu machen. UK-Popstar Sam Smith, selbst nicht-binär, hat jetzt mit Blick auf den Pride Month die Gründung einer neuen Stiftung bekannt gegeben. "The Pink House" soll die neue Stiftung heißen. Der Name soll abgeleitet sein von dem Haus, in dem Sam Smith als Kind aufgewachsen ist. Laut dem entsprechenden Instagram-Post soll es ein Ort sein, an dem Menschen aus der LGBTQIA+-Community Support finden. Das Team und Sam Smith selbst, sollen gerade dabei sein, diese gemeinnützige Stiftung aufzubauen, heißt es.