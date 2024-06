"Klare Kante gegen Rechts" - Artists unterstützen Konzertreihe

Dabei wird natürlich spannend sein, inwiefern auch der Sound von Lenny Kravitz mit einfließt. Aus dem Video wird das zumindest noch nicht ganz deutlich. Mit seinem eigenen aktuellen Album „Blue Electric Light“ hat er wieder einige griffige Pop-Rock-Songs mit einer Prise Funk herausgebracht. Bald ist der Grammy-Preisträger also scheinbar Mitwirkender am neuen Album von Seun Kuti und seiner Band, der legendären nigerianischen Afrobeat-Gruppe Egypt 80, die er schon 1997 von seinem Vater Fela auf seinen Wunsch übernommen hatte, nachdem der gestorben war. Damals war Seun Kuti 14 Jahre alt. Seitdem ist er der Bandleader und hat vier Alben mit der Band herausgebracht. Zuletzt gab es eigene Solo- und Gemeinschaftsprojekte, bei denen er schon mit einigen anderen Global-Pop-Stars zusammengearbeitet hat, wie u. a. mit The Roots-Rapper Black Thought oder mit Musikerin und Schauspielerin Janelle Monáe. Das neue Album von Seun Kuti & Egypt 80, das Lenny Kravitz produzieren soll, soll am 4. Oktober erscheinen.

Klimaschonender touren: Coldplay ziehen positives Zwischenfazit

Die britischen Pop-Superstars Coldplay haben nach zwei Jahren Welttournee ihr nächstes Zwischenfazit in Bezug auf ihren ökologischen Fußabdruck dabei gezogen. Auf ihrer Website hat die Band ein entsprechendes Statement inklusive Daten veröffentlicht. Demnach hat die Band in den letzten beiden Jahren 2022 und 2023 ihrer "Music Of The Spheres"-Tour weniger als die Hälfte der C02-Emissionen verursacht als im Vergleichszeitraum ihrer vorherigen Stadion-Tour. Laut eigener Aussage hätte Coldplay jetzt ihre Emissionen um 59 Prozent reduzieren können, schreiben sie. Als Vergleichsbasis dient ihre letzte Welt-Tournee 2016/17. Damals hatten sie angekündigt, nicht mehr zu touren, solange sie das nicht klimaschonender hinbekommen könnten.