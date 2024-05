Start der Kampagne #unrechts

Geburtstagsalbum von Celia Cruz veröffentlicht

Sie war die berühmteste Sängerin Kubas: Celia Cruz. 2003 starb die Königin des Salsa. Nun ist zu ihrem hundertsten Geburtstag eine LP erschienen, auf der auch bisher unveröffentlichte Songs zu hören sind, wie ihre Plattenfirma mitteilt. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von neun Songs, die die Salsa-Queen 1986 und 1987 bei einem Konzert in Miami aufgenommen hat. Der Titel lautet En Vivo: 100 Años de Azúcar, also 100 Jahre Zucker (Sugar war ihr Spitzname). Diese Aufnahmen blieben also fast vier Jahrzehnte lang unveröffentlicht. Die Aufnahmen wurden zufällig von Celia Cruz' Manager entdeckt. Er ist auch der Verwalter ihres Nachlasses.



"Als wir in unseren Archiven nach Material suchten, fanden wir diese Aufnahmen, von denen wir nicht einmal wussten, dass sie existieren." Celia Cruz' Nachlassverwalter

Ein Radiomoderator hatte sie Mitte der Achtzigerjahre in einem Nachtclub in Miami aufgenommen. Celia hat in ihrer ganzen Karriere nur ein Live-Album veröffentlicht, was diese Aufnahmen noch wertvoller macht. Der Manager von Celia Cruz hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Werk der Sängerin zu bewahren, damit es nicht in Vergessenheit gerät und dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Celia unsterblich ist.

Celia Cruz begann Ende der 40er Jahre mit der Musik und spielte in verschiedenen Bands. Nach 1965 startete sie ihre Solokarriere und sorgte dafür, dass lateinamerikanische Rhythmen und Genres wie Salsa, Bolero oder Rumba weltweit populär wurden. Sie setzte sich in einer von Männern dominierten Musikwelt durch. Sie spielte mit Stars wie Miriam Makeba, James Brown oder B.B. King. Auch an Preisen mangelte es ihr nicht, darunter drei Grammys und vier Latin-Grammys. Über 60 Jahre stand Celia Cruz auf der Bühne und hat mehr als 70 Alben aufgenommen. Zu ihrem 100. Geburtstag ist nun ihr wahrscheinlich letztes Album erschienen. Aber das ist noch nicht alles: Es ist der Beginn einer Reihe von Feierlichkeiten, die von der Celia Cruz Foundation zu ihren Ehren organisiert werden. Diese Feierlichkeiten beginnen im Oktober 2024 und dauern bis Ende 2025.