Live Nation/Ticketmaster verklagt

Virales Sylt Video: "Rich Kids" mit rechtsextremem Gegröle

Der Clip zeigt junge feiernde Menschen auf Sylt in weißen Hemden und mit blauen Pullovern um den Schultern, die zum Gigi D’Agostino Song "L’Amour toujors" rechtsextreme Parolen grölen, die sich vor allem gegen Menschen richten, die vermeintlich als nicht "deutsch" gelten. Einer macht einen Hitlergruß und deutet den Hitlerbart an. Das Video ging ausgerechnet gestern online - dem Tag, an dem das deutsche Grundgesetz 75 Jahre alt wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Song für solche Parolen genutzt wurde: Der Song "L’Amour toujours" von Gigi D‘Agostino wurde in der letzten Zeit immer wieder von Rechtsextremen, zum Beispiel in Discos, gekapert. Rupert Grübl, Leiter der bayerischen Landeszentrale für politische Bildung, hat dem Bayerischen Rundfunk gesagt, dass es eine neue Strategie der Rechten sein dürfe und so junge Leute mit diesem Gedankengut konfrontiert werden. Gigi D’Agostino hat sich bisher nicht dazu geäußert.