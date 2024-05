Kamaal Williams: Vorwurf des sexuelles Missbrauchs

"Ticket to ride": Mehr Einsatz für umweltfreundliches Konzertanreisen

Das Umweltprojekt "Ticket to ride" fordert mehr Einsatz für umweltfreundlichere Konzertanreisen. Um dies zu gewährleisten, könnte als Standard ein ÖPNV Ticket im Konzertticket integriert sein, schlägt Sarah Lüngen vor. Sie ist von der Agentur "The Changency" für nachhaltigen Wandel, die das Projekt "Ticket to Ride" mit durchgeführte.

"Kostenlose überwachte Fahrradstellplätze sollten angeboten werden und Fahrgemeinschaften sollten gefördert und belohnt werden. Essentiell dafür ist natürlich eine gute Zusammenarbeit zwischen Bands, Veranstaltern und Verkehrsbetrieben. Und ganz generell brauchen wir natürlich auch eine Politik, die die Verkehrswende als Ziel ernsthaft verfolgt. Denn ohne Infrastruktur geht gar nichts." Sarah Lüngen

Die Forderung kommt nach den jüngsten Ergebnissen einer Studie, die "Ticket to Ride" mit AnnenMayKantereit durchführte. Sie planten zusammen ihre Tour im letzten Sommer, um sie umweltfreundlicher zu machen. Mehr als die Hälfte der Fans (52 %) kam mit ÖPNV zu den Konzerten der Tour. Fast 40 % der Fans kamen immer noch mit dem Auto. Das klingt viel, läge aber wohl daran, dass es dabei vor allem um einen einzelnen Tourstop ging, der mit ÖPNV kaum zu erreichen war: Losheim im Saarland. "Ticket to ride" habe jedoch beobachtet, dass sich viele Mitfahrgelegenheiten gebildet hätten, um nach Losheim zu kommen. Die Agentur "The Changency" konnte feststellen, dass die meisten Emissionen bei Konzerten durch die Anreise der Fans entstehen (bis zu 90%). Beim Ticketkauf oder auf dem Instagram-Account von AnnenMayKantereit wird daher regelmäßig auf eine umweltfreundliche Anreise hingewiesen, so Kathrin Wipper von der Agentur.