Bwegender Post von Sevdaliza über ihre Flucht und Gesundheit

Polar Music Prize für Nile Rodgers

Der Music Polar Prize gilt als einer der international renommiertesten Musikpreise und kann als der Nobelpreis der Musik in Schweden beschrieben werden. Nile Rodgers wurde jetzt in Stockholm damit ausgezeichnet. Bekannt wurde Nile Rodgers durch verschiedene Projekte, wie zum Beispiel mit seiner Band Chic. Außerdem hat er als Produzent für Sister Sledge geschrieben, eine US-amerikanische Soul- und Funk Gesangsband aus vier Schwestern. In den 70ern schrieben sie Welthits, wie "We Are FamilyW. Er arbeitete unter anderem auch mit David Bowie, Madonna und Daft Punk. Bis heute bringt er als Feature Gast den Disco- und Funk Vibe, oftmals an der Gitarre, mit. So war zum Beispiel an einigen Songs auf Daft Punks Erfolgsalbum "Random Access Memories" beteiligt.

Bei der Dankesrede dankte Nile Rodgers seinen Supportern, allen voran seinem Gitarrenlehrer und Jazz Gitarristen Ted Dunbar. Sie stritten sich einmal über den Song "Sugar Sugar". Sein Lehrer fand die Komposition großartig. Nile Rodgers aber nicht und wollte wissen, warum sein Gitarrenlehrer den Song schätzt:

"Er hat mich hinten am Kopf gehalten, hat mir in die Augen geguckt und gesagt: 'Weil es die Seelen von Millionen unbekannten Menschen anspricht'." Nile Rodgers

Von da an hätte Nile Rodgers verstanden, was es bedeutet, ein Künstler zu sein: "Artists erschaffen etwas, was tief in ihnen drin ist, und geben es an Leute, die sie höchstwahrscheinlich nie treffen werden." Nile Rodgers wurde dann emotional. Zwei Wochen später habe er den Charthit "Everybody Dance" geschrieben. Er war so wie der Song, den er zuvor kritisiert hatte.