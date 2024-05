P Diddy gewalttätig im Video und seine Reaktion

Aufnahmen von Überwachungskameras aus einem Hotel 2016 zeigen, wie ein Mann eine Frau schlägt, zu Boden wirft und hinter sich herschleift. Es sollen einer der erfolgreichsten Rapper und Produzenten, P Diddy, und Sängerin Cassie Ventura, seine damalige Freundin, sein. P Diddy reagierte mit einem Instagram Video darauf. Er gesteht die Tat und sagt, dass es ihm Leid täte. Er sei zu der Zeit am Boden und "fucked up" gewesen:

"Mein Verhalten in dem Video ist unentschuldbar. Ich war damals angeekelt und bin es jetzt auch." P Diddy

Außerdem habe er nach dieser Tat im Video "professionelle Hilfe gesucht" und eine Therapie sowie einen Entzug gemacht. Cassie Ventura verklagte P Diddy November 2023 und warf ihm jahrelange Misshandlungen und Vergewaltigung vor. Kurz danach einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich. Auch weitere Frauen warfen P Diddy sexuelle Gewalt vor.

Eine Anwältin von Cassie sagt, dass es in dem Video von P Diddy eher um ihn ginge, als um die Menschen, die er verletzt haben soll. Denn er habe alles abgestritten und behauptet, seine Opfer wollten nur sein Geld. Dass er sich jetzt entschuldige, wo sein Leugnen als falsch bewiesen wurde, würde zeigen, dass er verzweifelt sei. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles sagt, dass das Video juristisch keine Folgen hätte, weil die Tat verjährt sei. Aber Rechtsexperten sagen, dass jetzt durch das Video die Glaubwürdigkeit von P Diddy leidet. Im März durchsuchte die Polizei seine Villen in Miami und Los Angeles im Rahmen einer Untersuchung wegen Menschenhandel.