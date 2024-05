ARD-Podcast "Rammstein – Row Zero"

"Rammstein – Row Zero" ist ein Podcast-Deepdive in die bewegenden Geschichten junger Frauen, die in das Sex-Rekrutierungssystem eines Weltstars geraten sind. Ein Rechercheteam von NDR und Süddeutscher Zeitung zeichnet mit neuen Details nach, wie das System "Row Zero" funktioniert. Die ersten beiden Folgen sind jetzt draußen.

Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Geschichten über Rammstein-Sänger Till Lindemann an die Öffentlichkeit gekommen und haben für einen riesigen Skandal gesorgt. Wir erinnern uns: In seinem Sytem hat er gezielt weibliche Fans für Sex rekrutieren lassen. Die Frauen wurden in die sogenannte "Row Zero" eingeladen. Einen schmalen Streifen zwischen erster Reihe und der Bühne, ein besonders exklusiver Bereich bei Rammstein-Konzerten. Unten die Frauen, oben der Sänger auf seiner Penis-Kanone. Till Lindemann liebt das Spiel mit Grenzen. Das ist lange bekannt. Aber der neue Podcast fragt nach den Grenzen und nach Machtmissbrauch.

In vier Folgen sprechen Frauen aus dem "Row Zero"-System über ihre Erfahrung mit Till Lindemann und der Band. Sie erzählen von den intimen und teils traumatischen, mutmaßlichen Übergriffen durch einen Superstar. In der ersten Folge erzählt Rammstein-Fan Cynthia A. ihre Geschichte von einer Tanzperformance für den Sänger. In der zweiten Folge hören wir die Geschichte von Shelby Lynn aus Nordirland. Sie hat im vergangenen Jahr als erste öffentlich über das System Row Zero gesprochen und damit den Stein ins Rollen gebracht. Beide Folgen sind ab sofort in der ARD-Mediathek.