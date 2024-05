"He venido al Mar" - Mit Lido Pimienta ans Meer

Dazu haben die Beatsteaks ein Statement auf ihrer Homepage veröffentlicht: "Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und dem zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist – und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs"

Das Kürzel AJZ steht für Autonome Jugendzentren. Das sind natürlich oft kleine Clubs, die manchmal nicht mehr als 100 Leute fassen. Es dürfte also gemütlich werden. Schon in drei Wochengeht es los in Berlin Hellersdorf, dann nach Erfurt, Görlitz und Bautzen. Einziger Ort, der nicht im Osten liegt, ist die Rote Flora in Hamburg. Die Beatstakes sind drei Wochen lang unterwegs. Tickets gibt es auch nur in den Jugendzentren selbst, in Spätis und auf der Homepage der Band.

Warum nur Ostdeutschland?

Die Band sagt, dass sie dort auftreten möchte, "wo die besagten Parteien am stärksten sind und damit das Leben am unangenehmsten zu werden droht". In den drei Ost-Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird im September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt nach aktuellen Umfragen in Sachsen vorne mit rund 32 Prozent und damit zwei Prozentpunkte vor der CDU.

Anfang Mai kam es in Dresden zu einer schweren Körperverletzungen gegen den EU-Politiker der SPD Matthis Ecke. Auch andere Politiker und politische Aktivist*innen werden von Seiten Rechtsextremer Gruppierungen immer wieder bedroht und angegriffen. Viele befürchten eine weitere Verrohung der politischen Kultur im Osten.