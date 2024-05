Madonna spielt vor Millionen in Rio

Auch Superstar Anitta war mit ihr zusammen bei ihrem Megahit "Vogue" auf der Bühne. Es sind viele queere Tänzer auf die Bühne gekommen und haben performt wie bei einem Event der Ballroom-Szene. Im Hintergrund gab es Bilder von wichtigen Personen der queeren Szene und auch vom Stonewall-Aufstand in New York aus dem Jahr 1969, als Polizeibeamte Personen der LGBT-Community angegriffen haben.

Lamar vs. Drake Beef erreicht Höhepunkt

Es ist der größte HipHop Beef des Jahres: Kendrick Lamar und Drake werfen sich mittlerweile fast täglich in verschiedenen Diss-Tracks verschiedene Vorwürfe an den Kopf. Am Wochenende kommt der verbale Schlagabtausch zu seinem Höhepunkt: Drake betitelt Kendrick Lamar in seinem Song "Family Matters" als heuchlerischer Aktivist, wirft ihm Untreue und häusliche Gewalt vor. Das lässt Kendrick nicht auf sich sitzen: Nur ein paar Minuten später veröffentlicht er mit "Meet the Grahams" seinen dritten Diss-Track innerhalb einer Woche. Er adressiert darin Drakes Sohn, seine Mutter und seinen Vater. Außerdem spricht er eine angebliche Tochter von Drake an, die Drake geheim halten soll. Nicht einmal 24 Stunden später legt Kendrick Lamar nach und wirft Drake im neusten Song "Not Like Us" Pädophilie vor. In der Nacht von Sonntag auf Montag reagiert Drake dann mit dem Song "The Heart Part 6". Es ist jedoch weniger ein Diss-Track, mehr eine Art Rückzieher, in der er alle Vorwürfe zurückweist und von Kendrick fordert, seine Anschuldigen besser zu checken, da sie nicht auf Fakten basieren würden.

Neuer Song von Channel Tres

Channel Tres ist Produzent, DJ, Sänger und Rapper aus Compton und anscheinend ein großer Fan des Berliner Kult-Klubs Berghain. Denn er hat ihm jetzt zusammen mit dem Künstler Barney Bones einen Song gewidmet. Der elektronische Track ist von seinem Auftritt im Berghain vor genau einem Jahr inspiriert. Channel Tres sagt, dass dort alle gleich seien und der Fokus sei nur auf der Musik und dem Gefühl, frei zu sein und sich zu amüsieren. Er wollte die Erfahrung durch Musik dokumentieren, damit er diese Erinnerung immer in seinem Leben hat. Dadurch könne er dieses Gefühl und die Erfahrung noch einmal erleben, wenn er den Song "Berghain" performt, sagt Channel Tres. Außerdem hat Channel Tres auch sein Debütalbum "Head Rush" angekündigt, welches am 14. Juni erscheint.