KI-Musik: Neues Tool soll Fakes erkennen

Das französische Unternehmen Ircam Amplify stellt diesen Monat auf der Music Biz Conference in Nashville ein neues Tool zur Erkennung KI-generierter Musik vor. "AI-Generated Detector" heißt die neue Innovation und soll bis zu 5.000 Musiktitel in weniger als einer Minute mit einer Genauigkeit von 98,5 Prozent überprüfen und erkennen können.

In diesem Erkennungsprozess werden Informationen über KI-generierte Musik und von menschengemachter Musik miteinander verglichen. Das Ganze basiert auf der "Music-Information-Retrieval (MIR)"-Forschung, in der gesammelte Informationen wie Ton-Schlüssel oder das Tempo sich in Muster erkennen lassen. In der offiziellen Mitteilung des Musik-Tech-Unternehmens heißt es, dass das Tool dort Transparenz schaffen soll, wo aktuell keine ist.

In jüngster Vergangenheit wurden Stimmen von Stars wie Drake und The Weekend missbraucht, um KI-Fake-Songs zu erstellen oder um Musik in Massen auf Streamingplattformen anzubieten. Mit Spotify und TikTok haben gleich zwei Big Player für angekündigt, entschiedener gegen Deepfake-Songs vorzugehen. Das neue Audioerkennungs-Tool von Ircam Amplify könnte dabei ein echter Game-Changer werden.

Kölner Klubkomm ruft zum Protest gegen Weimar-Konzert auf

"Keine Bühne für rechte Bands!", heißt es in einem Instagram-Post der Klubkomm. Der Verband Kölner Clubs und Veranstalterinnen und Veranstalter fordert darin, die Sartory-Säle direkt auf das für diesen Samstag geplante Konzert der Band Weimar abzusagen. Die Klubkomm kritisiert den unsensiblen Umgang mit der Vergangenheit der Rock-Band, die in der rechten Szene liegt.