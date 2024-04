Weltweiter Protest gegen das Todesurteil gegen den Rapper Toomaj Salehi

Auch die Grammys melden sich mit einem Beitrag auf Instagram zu Wort.

"Kein Künstler sollte um sein Leben oder seinen Lebensunterhalt fürchten müssen, wenn er sich durch seine Kunst ausdrückt." Recording Academy

Nun folgen weltweit Proteste gegen das Todesurteil. Unter anderem in London, Melbourne und Berlin. Am Dienstag, den 30.04.2024 ist eine weitere Kundgebung in Frankfurt an der Hauptwache geplant. Toomaj Salehi, eine wichtige Persönlichkeit der "Frauen-Leben-Freiheit" Proteste, erreicht mit seiner Stimme vor allem über seine Social Media Kanäle Millionen von Menschen, was ihn für das islamische Regime im Iran so gefährlich macht. Toomajs Anwalt will gegen das Todesurteil Berufung einlegen.

Ebows Gedicht "Free" wird zum Song und alle Einnahmen werden gespendet

Nachdem die Rapperin Ebow im März ein bewegendes Gedicht über Angst und Trauer in Deutschland geteilt hat, wird genau dieser Text nun zu einem Song. "Free" wird nicht wie üblich auf den gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht, sondern auf der Plattform Bandcamp. Auf dem Cover der Single steht: "Solidarität mit allen unterdrückten Menschen dieser Welt". Unter diesem Motto steht die gesamte Aktion. Die Einnahmen des Songs gehen an den Verein #LeaveNoOneBehind. Ein Verein, der sich vor allem für Menschen auf der Flucht einsetzt und sich insbesondere für Seenotrettung und Evakuierung aus Kriegsgebieten engagiert. Im Text thematisiert die Rapperin mit kurdischen Wurzeln den Rechtsruck in Deutschland, institutionellen Rassismus und Behördenversagen. Explizit erwähnt sie die NSU-Morde und den rassistischen Anschlag in Hanau im Jahr 2020. Dabei drückt sie nicht nur ihre eigenen Gefühle aus, sondern teilt auch, was sie von Freunden mit anderen Hintergründen hört.

"Meine palästinensischen Freunde sind alle am Ende. Meine jüdischen Freunde, sie trauern mit Ängsten". Ebow

Für den neuen Song erhält sich auch Support von der HipHop-Szene, z. B. von Roger Rekless.

Das war die c/o pop 2024

Die 21. Ausgabe des Kölner Stadtfestivals c/o Pop ist gestern zu Ende gegangen. Mehrere Bühnen, viele Konzerte in ganz Köln Ehrenfeld, es gab wieder das Streetfestival auf der Venloer Straße und auch COSMO war mit einer Sondersendung live von der Festivalmeile aus dem Ain Cafe dabei. Zu Gast waren TikTok-Musikchefin DACH, Charlotte Stahl und die Rapperin Jolle.