"Alles Liebe" bei Joy Denalane und Max Herre

"Good News" von freekind

Eines der spannendsten Duos in Europa ist freekind. Heute ist ihre neue Single "Good News" herausgekommen. Damit kündigen freekind ihre EP an, die im September kommen soll. freekind. sind innovativ, spannend, klingen gut und obwohl wir nur zwei Instrumente hören, nämlich Schlagzeug und Synthesizer, vermisst man nichts. Sie hinterlassen einen vollen Sound. Wir kennen freekind. auch hier bei Cosmo als tolle Liveband. Sie haben schon bei der COSMO Wild Card in Essen gespielt und auch letztes Jahr auf dem COSMO Festival in Dortmund. Das Duo besteht aus Sara Ester Gredelj. Sie stammt aus Kroatien und ist für Gesang und Klavier bzw. Synthesizer zuständig und Nina Korošak-Serčič aus Slowenien für Schlagzeug.

Die beiden haben sich während ihres Jazz-Studiums an der Kunstuniversität in Graz kennengelernt. Seit fünf Jahren machen sie als freekind. Musik machen eine Mischung aus R&B, Neo-Soul, Jazz und Pop. Die beiden Musikerinnen haben gerade drei Nominierungen bekommen beim slowenischen Musikpreis Zlata Piscal, unter anderem als Künstlerinnen und Newcomerinnen des Jahres. Am 7. Mai sehen wir dann auch, ob Sie die Preise einheimsen können. Außerdem wurden sie in die IMPALA-Liste "100 Artists to Watch" aufgenommen. Die zeichnet immer die besten unabhängigen Artists Europas aus. Soviel "Good News" also über freekind. Da muss dann auch eine Single herauskommen, die so heißt. Im Musikvideo sieht man einen Schulhausmeister, der gelangweilt und gestresst die Schule putzt. Dann entdeckt er einen Walkman. Er setzt den Kopfhörer auf und da läuft eben dieser Song. Sofort ist er gut gelaunt und tanzt mit dem Wischmop und dem Skelett aus dem Bioraum durch die Gegend.