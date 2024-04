Reaktionen auf Todesurteil für Toomaj

Am Mittwoch (24.04.24) hat das c/o pop Festival in Köln begonnen. Eröffnet wurde das Festival mit dem Rapper und Singer-Songwriter Majan, einem der vielen jungen Talente, die c/o pop präsentiert. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer war bei der Eröffnung dabei. Sie betonte die Bedeutung der Kreativwirtschaft in NRW. Lob gab es für den besonderen Programmpunkt Fußball und Popkultur. Pünktlich zum Start der Fußball-Europameisterschaft widmet sich die c/o pop diesem Thema. Ex-Nationalspieler Jonas Hector und Comedian Fabian Köster präsentieren ihren gemeinsamen Podcast "Schlag und fertig" live auf dem Festival. Außerdem gibt es Ausstellungen zu Flucht und Migration im Fußball.

Heute (25.04.24) geht es richtig los. Auf den Bühnen der Clubs im Kölner Stadtteil Ehrenfeld stehen unter anderem das Elektro/Jazz-Duo Lander & Adriaan oder die französische Sängerin Thérèse. Auch an ungewöhnlichen Orten finden Konzerte statt. Zum Beispiel im Friseursalon oder in der Sparkasse. Grundsätzlich will das c/o pop vor allem ein junges Publikum ansprechen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Musikprogramm wider.

Noch ein Geheimtipp: Am Samstag (27.04.24) kommt Kulturstaatsministerin Claudia Roth nach Köln und legt auf dem c/o pop ein paar Platten auf! Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Wir von COSMO sind auch dabei. COSMO sendet am Freitag ab 14 Uhr wieder live von der Festivalmeile mitten in Köln Ehrenfeld. Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag (28.04.24) wieder die COSMO DJ Stage auf der Festivalmeile.