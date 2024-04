BTS Initiative für geistige Gesundheit

Die erfolgreichste K-Pop Band der Welt, BTS, hat ihre Initiative für geistige Gesundheit - "Mental Health Initiative" - mit dem Kinderhilfswerk UNICEF erneuert. BTS unterstützen die Kampagne bereits seit sieben Jahren. Die UNICEF-Kampagne gegen Gewalt an Kindern heißt "Love Myself" und zielt auf mehr Selbstliebe für eine gute seelische Gesundheit ab. Seitdem haben sie umgerechnet rund sechs Millionen Euro für UNICEF gesammelt und zum Beispiel auch Geld aus ihren Album- und Merchandise Verkäufen gespendet. Nun soll die Kampagne in die nächste Runde gehen.

Laut Website beginnt das "2. Kapitel", das "On My Mind" heißt. Dieses richtet sich auch an Kinder und Jugendliche. Dazu hat Bandleader RM zusammen mit UNICEF auch ein Video aufgenommen und sagt:

"Du hast vielleicht das Gefühl, dass es immer Nacht ist. Aber die Nacht ist immer am dunkelsten vor dem ersten Licht des Sonnenaufgangs." RM

Dann kommen die anderen Jungs und sagen "Life goes on", also das Leben geht weiter. Am Ende des Videos heißt es: "Es dauert einen Moment, ein Gespräch, eine Frage: Was geht dir gerade durch den Kopf / was bedrückt dich?" Auch hier geht es also um psychische Gesundheit. Auf der Seite können zum Start der Kampagne digitale Postkarten an BTS oder an "alle" verschickt werden. Wer möchte, kann diese unter Einhaltung bestimmter Regeln (z.B. keine Diskriminierung) auch auf der Seite veröffentlichen, so dass andere lesen und sehen können, dass sie mit ihren psychischen Problemen nicht alleine sind. Ziel ist es, einfach mehr Aufmerksamkeit zu schaffen.