"Sounds Right" für Umweltschutzprojekte

Exilhaft für Rapper Saman Yasin

Gute Nachrichten aus dem Iran: Das Todesurteil gegen den kurdischen Rapper Saman Yasin wurde aufgehoben und in eine Haftstrafe umgewandelt. Der Musiker sitzt seit den Protesten "Frauen - Leben - Freiheit" seit eineinhalb Jahren im Gefängnis, derzeit im Rajai-Shahr-Gefängnis in Karaj bei Teheran, und wurde mehrfach gefoltert. Im Februar hatte der Rapper nach mehr als 18 Monaten Haft unter schlimmsten Bedingungen in einem emotionalen Brief um seine Hinrichtung gebeten. Er wurde physisch und psychisch schwer gefoltert - sogar mit Scheinhinrichtungen. Jetzt schreibt sein Anwalt bei X, dass der 25-jährige Musiker aus der kurdischen Stadt Kermanshah für Jahre in ein Exilgefängnis in einer Stadt in der Provinz Kerman verbannt wurde. Dies sei eine Art Schikane, damit er sich in einer fremden Region aufhalte und beispielsweise nicht so leicht Besuch empfangen könne. Saman Yasin wurde im Oktober 2022 während der Proteste verhaftet. Die iranische Justiz wirft dem Rapper elf Anklagepunkte vor, darunter versuchter Mord an Sicherheitskräften, Kriegsführung gegen Gott und Störung der nationalen Sicherheit. Nachdem er in einem kurzen Schauprozess zum Tode verurteilt wurde, legte er Berufung ein. Das Gericht gab ihr statt und hob das Urteil auf. Nun offenbar endgültig, schreibt Yasins Anwalt. Nun will der Jurist auch gegen das neue Urteil, nach dem sein Mandant für fünf Jahre in ein Exilgefängnis soll, vorgehen und Berufung beim Obersten Gerichtshof einlegen, schreibt er im Netz. Saman Yasin bestreitet übrigens alle Vorwürfe.