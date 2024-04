Goldene Stimme Westafrikas mit zweitem Studioalbum

Lass hat mit seinem Debütalbum die meisten Kritiker überzeugt, nun folgt zwei Jahre später sein zweites Album - "Passeport". Auf dem neuen Album gibt es feinsten Afro-Pop Sound aus dem westafrikanischen Senegal. Lass hat mit der Zeit seinen eigenen Sound aus melancholischen und psychedelischen Nuancen kreiert. Moderne Produktionen treffen auf einen Hauch traditioneller Musik, unter anderem durch die Band Orchestra Baobab aus Dakar inspiriert. Die Gäste auf dem Album sind der kubanische Komponist Roberto Fonseca, der kubanische Rumba Vibes mit im Gepäck hat, und der westindische Sänger David Walters. Alles in allem eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne.

"Der Reise-Pass ist für die Menschen aus Afrika ein großes Problem. Wir können die Welt nicht entdecken, wenn wir nicht vorher die entsprechenden Länder um Erlaubnis gefragt haben. Ich finde die Welt sollte für alle offen sein." Lass

Der Titel "Passeport" soll einerseits die Realität vieler afrikanischer Menschen aufgreifen, andererseits aber auch die positiven Seiten der Musik widerspiegeln. Ein Pass dient hier als Analogie: Mit der Musik, also dem Pass, soll man überall hinkommen, in jedes Land, unabhängig von der Herkunft. Dabei soll auch nicht die Sprache im Vordergrund stehen, sondern Melodien und Rhythmen. Aufgrund seiner Performance in Wollof sieht sich Lass deshalb nicht im Nachteil. Vielmehr möchte er den Zugang zu seiner Musik für alle Menschen erleichtern und plant, die Texte und die Bedeutung seiner Musik universell zu übersetzen und zu erklären.

Fiona Apple setzt sich für benachteiligte schwarze Mütter ein

In den USA ist diese Woche die Black Maternal Health Week zu Ende gegangen. Eine Woche, die ins Leben gerufen wurde, um die Realität von benachteiligten schwarzen Frauen sichtbar zu machen. Parallel dazu hat der Black-Mamas-Day stattgefunden, organisiert von #FreeBlackMamasDMV. Ein Zusammenschluss aus Organisationen, die sich gegen das Konzept der Kaution in den USA aussprechen. Unter diesen Organisationen befinden sich unter anderem 'Life After Release', 'Out for Justice' und 'Harriet’s Wildest Dreams'. In einer dieser Organisationen ist auch die hochgeschätzte Indie-Sängerin und Aktivistin Fiona Apple aktiv und versucht nun auf diesen wichtigen Tag aufmerksam zu machen: