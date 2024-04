London: Pilotprojekt für kohlenstoffneutrale Konzerte

Bei vier Gigs der Band "The 1975" im Februar dieses Jahres in der O2 Arena London wurde ein neues Konzept getestet, das beim Kampf gegen die Klimakrise helfen soll: "Carbon removed Shows", also Shows, deren Kohlenstoff-Ausstoß wieder aus der Atmosphäre gezogen wird. Bei den Gigs von The 1975 wurde nach Angaben der Veranstalter an vielen Stellschrauben vor Ort gedreht, um die Emissionen der Veranstaltung möglichst weit zu senken: Es gab keine Einweg-Becher mehr, kein Fleisch mehr an den Essensständen, die Klima- und Beleuchtungstechnik wurde optimiert und mit erneuerbarer Energie betrieben. Rechnerisch blieben trotzdem etwas mehr als 100 Tonnen pro Gig an Kohlenstoff übrig, die bei den Gigs von "The 1975" verursacht wurden.

Um diese Emissionen wieder aus der Atmosphäre entfernen zu können, haben sich die Veranstalter der O2 Arena London mit einer Organisation zusammengetan, die auf Carbon-Removal spezialisiert ist: CUR8. Das ist ein britisches Klima-Start-up, das Unternehmen seit 2022 anbietet, in die Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu investieren – ähnlich wie bei anderen CO2-Kompensationsprojekten. Die Strategie des Carbon Removal ist weder neu noch unumstritten und so muss man auch das Projekt der O2 Arena gemeinsam mit "The 1975" kritisch einordnen.

Die Gigs von "The 1975" wurden als "Carbon Removed" Shows beworben und es wurde suggeriert, dass der Kohlenstoff während der Gigs wie von Zauberhand neutralisiert wurde. In Wirklichkeit geht es aber um Kompensationszahlungen an CUR8, die dann in Techniken investiert, um Kohlenstoff etwa durch Steinverwitterung oder Baumpflanzungen aus der Atmosphäre zu ziehen. Das braucht Zeit und ist eher eine rechnerische Angelegenheit, wie Kritiker von Carbon-Removal sagen. Und da ist es dann nicht weit zum Vorwurf, dass es nicht unbedingt seriöser Kampf gegen die Klimakrise ist, sondern eher in die Kategorie "Greenwashing" fallen kann.

Afropop-Star Tems kündigt Debütalbum an

"Born in the Wild" wird das erste Album der nigerianischen Sängerin Tems heißen, am Ende des Trailers zum Album wird nur "May 2024" eingeblendet – ein genaues Releasedatum steht noch nicht fest. Aber damit steht das Debütalbum einer der interessantesten afrikanischen Artists in den Startlöchern.

Die Grammy-Preisträgerin Tems ist erst 28 und wurde in Lagos geboren. Sie hat ihre Musikkarriere 2018 gestartet – aber schon 2020 machte sie ein Feature mit Afrobeats-Star Wizkid weltberühmt. Plötzlich wollten alle einen Song mit ihr machen: Es folgten Features mit Drake, Justin Bieber, Beyoncé. Tems hat auch am Soundtrack von Marvels "Black Panther - Wakanda Forever" mitgewirkt – aber ein eigenes Album hat sie bis jetzt nicht rausgebracht. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Auf Instagram haben Musikstars wie Ray BLK, Mahalia oder Ayra Starr den Trailer kommentiert und geschrieben, wie sehr sie auf "Born in the wild" gespannt sind. Der Albumtrailer auf Youtube ist wunderschön gemacht, ein Einblick in Tems Jugend in Lagos, Nigeria - das lässt vermuten, dass ihr Debüt sehr persönlich wird.