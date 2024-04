US-Gewerkschaft mit KI-Regelwerk für Künstler:innen

Künstliche Intelligenz, kurz KI – das könnte die größte technologische Veränderung seit der Erfindung des Internets sein. Davon sind inzwischen viele überzeugt. Wie aber diese Veränderung sich auf unsere Welt auswirken wird, wird auch in der Kunst- und Musikwelt heiß diskutiert. In den USA wurden jetzt ein paar Spielregeln festgelegt, und zwar von der Gewerkschaft SAG-AFTRA. Die vertritt um die 160.000 Schauspielerinnen, Musiker:innen und andere Kunstschaffende und hat mit großen Labels wie Warner, Sony, Universal und Disney Music ein paar Grundsätze im Umgang mit Künstlicher Intelligenz ausgehandelt.

So dürfen nur Menschen als "Künstler" oder "Sänger" bezeichnet werden. Der Hintergrund: Inzwischen gibt es Musik-Acts, die komplett aus der Feder von Künstlicher Intelligenz stammen. Text, Ton, Bild – alles computergeneriert. Und auch für Songs, die mit KI die Stimme von menschlichen Künstlern reproduzieren, wurden Vergütungen an die menschlichen "Urheber" der Stimme festgelegt. Außerdem wurden neue Regelungen zur Streamingvergütung und sozialen Absicherung getroffen. Hier soll eine klare Trennlinie zwischen Mensch und Maschine gezogen werden. Oder in den Worten der Gewerkschaft:

"Während wir daran glauben, dass Technologie den kreativen Prozess unterstützen kann, sind wir davon überzeugt, dass der wahre Kern von Musik immer auf echtem menschlichem Ausdruck basieren muss". SAG-AFTRA

Die Entwicklung von KI-Modellen für die Erstellung von Musik, Bildern und Videos ist rasant. Die Einigung der SAG-AFTRA mit den großen Majorlabels soll dieser Entwicklung ein paar Leitlinien geben.

Jamie xx feat Honey Dijon mit "Baddy on the floor"

Der Song ist ein spätes Kind der Corona-Pandemie: Die Zusammenarbeit zwischen Jamie xx und Honey Dijon begann tatsächlich in der Zeit der Lockdowns, die beiden haben sich in Mails und Calls ausgetauscht und so ist langsam die Idee zu dem Tune entstanden. 2021 konnten Fans das Ergebnis dann das erste Mal hören, als Jamie xx den Song in einem Liveset untergebracht hat. Jetzt markiert "Baddie on the floor" die erste Zusammenarbeit zwischen dem Briten Jamie xx und der US-amerikanischen Producerin und DJ Honey Dijon. Aber, wie Jamie xx auf Instagram an sie gerichtet schrieb:

"Vielen Dank für die Inspiration. Das ist nur der erste von vielen". Jamie xx

Bald gibt es ein neues Album von Jamie xx. Das hat der Sänger der Band The xx gerade erst in einem Interview erzählt. Ein genaues Releasedatum steht aber noch nicht fest.