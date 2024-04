US-Produzent Rico Wade mit nur 52 Jahren gestorben

Nähere Umstände, wieso Wade so früh gestorben ist, sind nicht bekannt. Als Mitglied von Organized Noize hat Rico Wade den Sound des heutigen HipHop nachhaltig geprägt. Die Producercrew war wiederum Teil der Dungeon Family aus Atlanta – ein loses Kollektiv, dem unter anderem Outkast, Future, aber auch Janelle Monae oder Cee Lo Green von Gnarls Barkley angehörten. Rico Wades Geschichte als Producer ist eng mit der Dirty-South Szene verwoben. Die steht für einen oft düsteren, sehr bassigen HipHop-Sound mit ganz eigenem Slang und Codes, aus dem sich der Trapsound entwickelt hat, der heutzutage eigentlich in jeder HipHop Produktion zu finden ist.

Rico Wade galt als wirklich zentrale Figur in der Dirty-South-Szene. US HipHop-Superstar Future ist sein jüngerer Cousin und hat in einigen Interviews davon erzählt, dass er im Grunde alles von Rico gelernt hat, was er über Musik weiß. Rico Wade hat mit Organized Noize das Debutalbum "Southernplayalisticadillacmuzik" von Outkast produziert – ein absoluter HipHop-Klassiker. In den 90ern hat er auch sehr erfolgreich RnB produziert - zum Beispiel "Waterfalls" von TLC oder "Don´t let go" von En Vogue.

Dementsprechend traurig sind auch die Reaktionen auf Rico Wade's Tod: Killer Mike von Run The Jewels schreibt auf Insta unter einem Foto von Rico Wade im Studio: "Ich habe keine Worte, um mein Gefühl des Verlusts auszudrücken. Ich bete für deine Frau und deine Kinder. Ich bete für uns alle! Ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre." In den Kommentaren drücken Artists wie Busta Rhymes, Cee Lo Green und Fat Joe ihre Trauer aus. Ludacris schrieb ebenfalls auf Instagram: "Der beste Mensch auf zwei Beinen. Um es kurz zu machen: Danke dir, Rico Wade."

Kalifornien: Coachella-Festival gestartet

Ein Tal in der Wüste, ein Riesenrad vor Palmen, über 250.000 Besucherinnen und Besucher über zwei Wochenenden – das ist das Coachella-Festival in Kalifornien und eines der bedeutendsten Musikfestivals der Welt überhaupt. J Balvin, Doja Cat, Lana del Rey und Tyler, The Creator sind nur einige Namen aus dem hochkarätigen Lineup diesen Jahres.

Beim Auftritt der Britrocker Blur gab es eine Überraschung. Die Band um das kreative Mastermind Damon Albarn hat am vergangenen Samstag auf der Hauptbühne des Coachella gespielt. Den Moment haben sie aber nicht nur genutzt, um ihre eigenen Songs zu spielen, sondern haben die indigene Band Torres Martinez Cahuilla Bird Singers auf die Bühne gebeten – die haben einen ihrer Songs auf der Bühne performt. Die Band hat eine besondere Beziehung, zu dem Ort, wo das Coachella stattfindet. Die Cahuilla bewohnten vor der Kolonialisierung und Dezimierung ihrer Bevölkerung durch US-Siedler das Gebiet des heutigen Coachella-Tals. Sie gelten als die ersten bekannten Bewohner des Gebiets.