Briten stimmen über Lieblingssong von Amy Winehouse ab

Dazu hat sich das Promo-Team zum Biopic eine coole Aktion ausgedacht: In Großstädten wie Manchester, Glasgow oder London werden auf zentralen Plätzen bis zum Kinostart riesige Installationen aufgestellt, wo die einzelnen Songs nochmal präsentiert werden. Die Fans können ihre Stimme per Aufkleber abgeben - direkt mit dem Songtitel auf die Installation draufgeklebt. Außerdem gibt es nochmal eine Audiokabine, in der sich die Unentschlossenen die Songs nochmal anhören können.

"Rehab", "Valerie" oder doch das titelgebende "Back to black"?

Bei den Spotify-Klicks ist "Back to black" jedenfalls ganz oben. Aber wer weiß: Bei dieser Künstlerin ist es ja wirklich die Qual der Wahl. Man muss auch nicht unbedingt in einer der großen britischen Städte leben, um die Stimme abzugeben. Das geht auch online - auch in Deutschland - und zwar hier. Heute Abend ist dafür die Deadline. Das Ergebnis wird am Freitag verkündet.

Marisa Abela hat zwei Favoriten

Die Biopic-Hauptdarstellerin Marisa Abela hat auf jeden Fall schon mal ihren Lieblingssong verraten. Dem britischen Musikmagazin NME sagte sie: "Stronger Than Me" sei ihr Lieblingssong aus der späteren Winehouse-Phase. Abela sagte aber auch: "Love Is A Losing Game" sei ein zeitloses Stück Poesie, das für immer bleiben wird.

Kimyan Law erinnert an Ausbeutung und Vertreibung im Kongo

Der kongolesisch-österreichische Musikproduzent Kimyan Law steht für elektronische Dance-Sounds. Jetzt nutzt Kimyan Law seine Reichweite um auf die Missstände in der demokratischen Republik Kongo aufmerksam zu machen.