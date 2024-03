James Blake fordert kostenlose Therapie für Artists

Der Song kündigt das neue Album "Funeral for Justice" an, welches Anfang Mai erscheint. Es wird ein sehr politisches Album sein, denn seit dem Militärputsch in Niger im letzten Sommer sind die Menschen dort in Gefahr, vor allem das Tuareg-Volk. Moctar sagt, dass die Probleme der terroristischen Gewalt in Afrika viel ernster sind als in den Jahren zuvor. Dabei sehen er und seine Band-Mitglieder auch eine Schuld bei der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Mdou Moctar wendet sich auf dem Album auch direkt an die politischen Leader auf dem afrikanischen Kontinent und fordert sie auf, die Kontrolle über die rohstoffreichen Länder in Afrika zurückzugewinnen, um nicht alles Europa oder den USA zu überlassen. Er stellt klar, dass er nichts gegen Frankreich oder die USA habe, aber er unterstütze ihre – so sagt er – "manipulative Politik und das, was sie in Afrika tun, nicht".

Neue Studie über Diskriminierung von Frauen in der Musikbranche

Eine neue Untersuchung aus Großbritannien zeigt, dass Frauen es nach wie vor sehr schwer im Musikbusiness haben. Laut dem neuen Bericht hat über die Hälfte der britischen Musikerinnen schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht. Der Bericht spricht von einer "alarmierenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern". Die Daten basieren auf einer Befragung des Musiker-Zensus, ein langfristiges Projekt der britischen Organisation "Help Musicians" und der Musikergewerkschaft. Die Ergebnisse zeigen, dass jede dritte befragte Musikerin innerhalb der britischen Musikbranche schon mal sexuell belästigt wurde. Musikerinnen seien im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen auch über sexuelle Belästigung hinaus viel stärker betroffen von Diskriminierung und strukturellen Hindernissen für die Karriereentwicklung.

Es gibt vor allem bezüglich der Bezahlung große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen verdienen grob 2.000 Pfund weniger im Jahr als ihre männlichen Kollegen für den gleichen Job. Und unter den Großverdienern mit mehr als 70.000 Pfund im Jahr sind nur 19% Frauen. Dazu kommt der intersektionale Aspekt: Musikerinnen, die Schwarz sind, asiatische Herkunft haben oder einer anderen ethnischen Minderheit angehören, verdienen nochmal deutlich weniger als weiße Frauen. Dadurch erfahren sie Mehrfachdiskriminierung. Die Daten der Erhebung stammen aus dem letzten Jahr. Über 5.000 Musikerinnen aus Großbritannien wurden dafür befragt. Sie waren mindestens 16 Jahre alt und haben mit Musik Geld verdient oder es in naher Zukunft beabsichtigt. Das Ziel der Studie ist es, Hindernisse und Probleme aufzuzeigen, mit denen Frauen in ihrer Karriere als Musikerinnen konfrontiert sind.