Billboard Women Music Awards für Sherine Abdel-Wahab

Jetzt hat sie ihre Memoiren angekündigt "A Thousand Threads" wird die Autobiografie heißen. Es ist das erste Buch der Sängerin, Rapperin und Songwriterin und dokumentiert ihre frühe Kindheit in Schweden, die Heirat ihrer Mutter mit dem Jazzmusiker Don Cherry und ihre anschließende Reise zu Punk und Hiphop. Von den Aufnahmen mit den Slits in London bis zu ihrer Karriere als Solokünstlerin. Neneh Cherry ist gerade 60 Jahre alt geworden und postete auf X:

"Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen - 3 mal 20, was für ein wunderbarer 60. Geburtstag: Ich bin wirklich glücklich und ziemlich aufgeregt, anzukündigen, dass ich ein Buch geschrieben habe." Neneh Cherry

Neneh Cherry hat sich musikalisch immer wieder neu erfunden und steht seit jeher für Female Empowerment. Der Verlag schreibt: "Sie feiert weibliches Empowerment und wirft ein Schlaglicht auf die globale Musikszene". Rassismus, Sexismus und die Ausgrenzung von Minderheiten sind Themen, die sich durch ihre Songtexte ziehen. In ihrem ersten großen Hit "Buffalo Stance" geht es um eine selbstbewusste junge Frau, die sich im Großstadtleben durchsetzt und sich von Männern nichts sagen lässt. Cherry trat hochschwanger bei Top Of The Pops in Großbritannien auf. Ein legendärer Auftritt. Cherrys letztes Album war 2018 die Kollabo mit dem britischen Produzenten Four Tet - "Broken Politics".

Cherrys Karriere war immer vom Familienleben geprägt

Die Musikerfamilie war immer viel unterwegs, zog in den 70er Jahren in die USA, wo es gemischte Paare nicht leicht hatten, dann wieder zurück nach Schweden. Die Kreativität setzt sich auch in Cherrys eigener Familie fort. Sie hat drei Töchter, die alle Künstlerinnen sind. "Aber es war nicht immer leicht, Ruhm und Familie unter einen Hut zu bringen", heißt es in ihrer Autobiografie. "A Thousand Threads", die im Oktober rscheint.