Reaktionen auf Strafauflagen gegen Shervin Hajipour

Mit seinem Song "Baraye" hat Shervin Hajipour den Song zur iranischen Protestbewegung "Frauen Leben Freiheit" geliefert. Doch dafür muss der iranische Sänger fast vier Jahre ins Gefängnis. Dazu hat das Gericht ihm einige Auflagen erteilt. Unter anderem soll er zwei Bücher zusammenfassen, in denen es um den Status der Frau in Iran geht. Die Nachfahren der Autoren kritisieren diese Strafauflagen.

Hosein Motahari, Enkel von Ajatollah Motahari, der über Frauenrechte im Islam schrieb, bot an die Aufgabe für Shervin Hajipour zu übernehmen. Laut persisch-sprachigen Medien sagte er in einem Statement: Er könne nichts gegen dieses Urteil tun, außer die Bücher zusammenzufassen, bis Hajipour nicht mehr mit dem Lesen der Werke seines Großvaters bestraft wird. Mortesa Jawadi Amoli ist Sohn des anderen Autors. Er bezeichnet die Strafe als "anti-kulturell", weil Kunst, Kultur und Wissenschaft nichts mit Justiz und Sicherheit zu tun hätten.

Diese Buchzusammenfassungen sind nicht die einzigen Aufgaben, die Shervin Hajipour als Widergutmachung leisten soll. Er soll zum Beispiel Songs über Verbrechen gegen die Menschlichkeit der USA machen. Auf seinen Social-Media-Kanälen soll er Irans Fortschritte in Kunst, Kultur und Wissenschaft teilen. Und auch an staatlichen Verhaltens- und Wissensworkshops soll er teilnehmen. Außerdem hat er ein Ausreiseverbot und darf zwei Jahre lang das Land nicht verlassen. Shervin Hajipour wurde wegen "Propaganda gegen das System" und Zusammenschluss mit "gegnerischen und antirevolutionären Gruppen" verurteilt. Das Gericht hat die Strafen verhängt, weil Shervin Hajipour nicht genug gezeigt habe, dass ihm die Veröffentlichung des Songs leid täte.

Ebow mit bewegendem Gedicht über Angst und Trauer in Deutschland

"Das ganze Land ist ziemlich angespannt / Und ich schwör ich hab noch nie so fucking Angst gehabt" - diese Zeilen schreibt Rapperin Ebow in einem bewegenden Gedicht, das sie bei Instagram geteilt hat. Darin beschreibt sie eine gesellschaftspolitische Spannungslage zwischen Rechtsruck in Deutschland, Polizeigewalt, Fluchtgeschichte und Krieg in Nahost und wie betroffene Communities darunter leiden.