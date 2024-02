Raye ist "Songwriterin des Jahres" bei den Brit-Awards

Am Samstag wird UKs größter Musikpreis vergeben: die Brit-Awards. Eine Künstlerin hat ihren Preis schon in der Tasche: Sängerin Raye erhält ihren Award schon vor der Show am Samstag, weil sie schon vorab als "Songwriterin des Jahres" ausgezeichnet wurde. Sie freut sich sehr darüber, denn es ist Rayes erster Brit-Award und das erste Mal, dass eine Frau diesen Songwriting-Preis bekommt.

Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass es diese Kategorie auch erst seit zwei Jahren gibt. Raye sagt in einem Statement, sie fühle sich geehrt und sei umgehauen. Da es ihr erster Brit ist, werde sie auf den besonders gut aufpassen. Die Sängerin hat aber noch mehr Chancen auf noch mehr Brit-Awards. Sie ist bei der regulären Verleihung am Wochenende für sieben weitere Brits nominiert – unter anderem für "Artist of the Year" und "Best New Artist". Das ist gleichzeitig ein neuer Brit-Rekord.

Raye macht seit einigen Jahren eine steile Karriere. Sie ist 26 Jahre alt, in London geboren und hat schon mit zehn Jahren ihre ersten Songs geschrieben. Als sie sich vor drei Jahren von ihrem Plattenlabel getrennt und ihre Musik als unabhängige Künstlerin veröffentlicht hatte, ging der Erfolg erst richtig los. Die Konkurrenz bei den Brit-Awards ist ziemlich groß, sie muss sich mit Stars wie Little Simz, JHus, Dave oder Dua Lipa messen lassen.

Neues Album von Mdou Moctar

Die Tuareg-Band Mdou Moctar kündigen mit dem Song "Funeral For Justice" ein neues Album an, das lauter, schneller und wilder sein soll als bisher. Die Gruppe aus Niger gehört zu den prominenten Vertretern des Tuareg-Rock. Namensgeber der vierköpfigen Band ist Gitarrist und Sänger Mdou Moctar.