Jam Master Jay: Mörder schuldig gesprochen

Mörder von Jam Master Jay schuldig gesprochen

Es war einer der spektakulärsten Morde in der HipHop-Welt. Die Tötung von Jam Master Jay von der Formation Run D.M.C. Jetzt sind die Mörder schuldig gesprochen worden. Sein eigener Patensohn und ein Kindergartenfreund sind laut Gericht an den Mord an Jam Master Jay beteiligt gewesen. Das Ganze ist vor mehr als zwei Jahrzehnten passiert. Am 30. Oktober 2002 sollen die beiden den HipHop-Pionier in seinem Aufnahmestudio im New Yorker Stadtteil Queens in den Kopf geschossen und getötet haben. Die beiden dachten, sie wären Teil eines Drogendeals im Wert von fast 200.000 US-Dollar. Dann seien wütend gewesen, nachdem sie ausgeschlossen wurden. Die Ermordung von Jam Master Jay hatte damals für Bestürzung gesorgt. Der Vorfall hatte zur Auflösung von Run D.M.C geführt.

Jam Master Jay war Gründungsmitglied der Gruppe, die eine der einflussreichen HipHop-Crews aus den 80ern und 90ern war. Die Popularität der Combo ist aber Anfang der 2000er Jahre zurückgegangen. Der DJ habe, um seine Familie zu ernähren, angefangen Drogen zu verkaufen, so haben die Staatsanwälte berichtet. Sein Tod gehört neben Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. zu den bekanntesten Mord-Fällen in der HipHop-Szene. Die Fans haben lange gerätselt, was damals passiert ist. Jetzt gibt es also Klarheit in diesem Fall. Beide Männer haben sich nicht schuldig bekannt. Das Strafmaß steht noch aus - mindestens 20 Jahre Gefängnis drohen.

Brief von Saman Yasin: "Tötet mich!"

Seit rund eineinhalb Jahren sitzt der iranische-kurdische Rapper Saman Yasinb im Iran im Gefängnis. Jetzt hat er aus Verzweiflung einen sehr heftigen, offenen Brief über die brutalen Haftbedingungen geschrieben. Dass Saman Yasin im Gefängnis sitzt, geht wie so oft derzeitauf, auf die großen Proteste in Iran zurück. Im Oktober 2022 wurde Saman Yasin im Zuge der Frau-Leben-Freiheit Bewegung im Iran verhaftet. Er ist 25 Jahre alt und stammt aus der kurdischen Stadt Kermenschah. Die iranische Justiz wirft dem Rapper die versuchte Tötung von Sicherheitskräften vor. Nachdem er zum Tode verurteilt wurde, ging er in Berufung. Dem gab das Gericht statt und hat das Urteil aufgehoben. Seitdem wartet Saman Yasin auf den Prozess, der tatsächlich neu aufgerollt werden soll.

Der Musiker hatte schon mal auf die schlechten Haftbedingungen aufmerksam gemacht. Damals ist eine Sprachnachricht von ihm durchgeschmuggelt worden. Der offene Brief ist jetzt deutlich härtermacht die Verzweiflung deutlich. Seit seiner Festnahme soll Saman Yasin wiederholt verhört und schwerer körperlicher und geistiger Folter, einschließlich künstlicher Hinrichtungen, ausgesetzt worden sein. In seinem Brief schreibt er, dass er mehrmals geschlagen wurde. Sogar seine Nase sei ihm gebrochen worden. Er habe versucht seinem Leben mit Tabletten und auch mit einem Hungerstreik zu beenden.

Das alles hat die Machthaber in Iran offenbar nicht interessiert. Deshalb jetzt der offene Brief an den Justizchef. Saman Yasin schreibt aus Frust: "Ich bitte Sie, mich hinzurichten. Ich kann das Gefängnis und die Ungewissheit für ein Verbrechen nicht ertragen, von dem weder sie noch ich etwas wissen. Bitte verkünden sie mein Todesurteil. Mein Leben ist zerstört. Sie haben mir meine geistige und körperliche Gesundheit genommen, künstlich hingerichtet, in die Psychiatrie gebracht, was wollt ihr mir noch antun? Nehmt mein Leben. Ich bin müde, macht damit Schluss!"